Соратница Тихановской просит власти Беларуси посмотреть в лицо воле народа

Представительница объединенного штаба и белорусская оппозиционерка Мария Колесникова призвала власти страны остановить насилие. Выразив соболезнования всем пострадавшим, она призвала сосредоточиться сейчас на взаимопомощи.

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Видео обращения Колесниковой опубликовало издание TUT.BY.

"Мы просим действующую власть не игнорировать волю людей. Не топить ее в воде из водометов, не оглушать гранатами, не калечить пулями, не забивать ее дубинкой, не закрывать в камерах. Мы видим на улицах обычных людей, которые хотят перемен. Мы видим пенсионеров, которые разговаривают с ОМОНом. Мы видим взрослых людей – они плачут, наблюдая, как четверо сотрудников силовых структур тащат в автозак парнишку с рюкзаком", – отметила она.





Политик призвала власти прекратить насилие и прислушаться к воле народа.



По ее словам, эти люди никуда не исчезнут, они уже не смогут забыть о происходящем.

"Они не смогут жить, как раньше. Им не сотрешь память, их не заставить подчиниться, не запугать и не задобрить. Им нужны перемены", – отметила Колесникова.



Колесникова подчеркнула, что властям Беларуси сложно признать, что не иллюзорные кукловоды из-за рубежа, а сами белорусы хотят перемен.



"Мы просим власть найти в себе силы и посмотреть в лицо воле народа. Мы просим власть услышать белорусов. Белорусы – те, кто в форме, те, кто в гражданском, – берегите себя и окружающих. Наши жизни, здоровье, свобода и безопасность – это самое важное. Мы любим вас, вы – невероятные", – подытожила она.

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Ранее к бывшей кандидатке в президенты Светлане Тихановской, которая неожиданно для всех на пике протестов сбежала в Литву, признав победу действующего главы государства Александра Лукашенко, обратилась ее бывшая соратница Вероника Цепкало. В своем видеообращении Вероника Цепкало заявила о поддержке Тихановской, назвав ее настоящей победительницей голосования. Напомним, что, по данным ЦИК, она набрала менее 10%.

Кроме того, оппозиция предложила власти начать диалог. В штабе поддержали тех участников протестов, кто "борется за свои права мирными способами", а также выразили "солидарность со всеми, кто отстаивает свое право на лучшее будущее для себя и своих детей".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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