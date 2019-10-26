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Спасение "рядового кенгуру": в Австралии провели целую операцию по вытаскиванию прыгуна из бассейна

26 октября, 04:30

Как оказалось, кенгуру – неплохие пловцы, однако в бассейне они бессильны

/ Фото: Pixabay

Не успели в Австралии кенгуру порезвиться в снегу , как пришла новая напасть – спасателям пришлось прийти на помощь животному, которое попало в ловушку в одном из домов в австралийском городе Кадмен, что в 65 км к юго-западу от Сиднея. Не рассчитав длину прыжка, кенгуру свалился в бассейн и не смог выбраться самостоятельно.

Спасателей вызвал хозяин дома, который в ожидании помощи держал обессилевшего "пловца" за передние лапы и подбадривал, как мог.

"Кенгуру вынули из бассейна и завернули в большое полотенце, а после короткой поездки за город — выпустили на волю", — рассказал представитель службы спасения телеканалу 9 News. Он также добавил, что эти сумчатые животные — неплохие пловцы и могут пересечь вплавь небольшие водоемы, однако оказавшись в бассейнах, они теряют силы в попытках выбраться и нередко тонут.

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В службе спасения добавили, что с приходом лета и повышением температуры воздуха дикие животные все чаще заходят в города в поисках воды и прохлады, поэтому всем владельцам бассейнов стоит быть готовыми к незваным гостям и предпринять меры для того, чтобы животные могли выбраться из домашних водоемов самостоятельно.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Австралии кенгуру атаковал парашютиста . Животное успело нанести спортсмену несколько ударов и убежало.

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Австралия бассейн кенгуру спасение животных

Источник: ТАСС

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