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Кенгуру резвятся в снегу: Австралию впервые за 35 лет накрыло снегом

Сегодня, 04:38

Снег выпал на обширных территориях штата Новый Южный Уэльс

Фото: скриншот

Фото: скриншот

На юго-востоке Австралии выпал снег, осадки привели к транспортному коллапсу и гибели по меньшей мере одного человека.

Как сообщает news.com.au, отдельные районы Нового Южного Уэльса, Виктории и Квинсленда накрыло снегом, который принес полярный циклон, в минувшие выходные 10 и 11 августа.

Снег выпал на обширных территориях штата Новый Южный Уэльс, включая овцеводческую ферму около Гоулберна, где были замечены кенгуру, резвящиеся в снегу.

Напомним, спустя несколько недель после того, как в мексиканской Гвадалахаре неожиданно для всех посреди лета выпал снег, метель случилась и в другом латиноамериканском государстве – Боливии.

Погодная аномалия стала радостью для местных жителей – не привыкшие к снегу боливийцы пробовали его на вкус, делали фото в снегу, играли в снежки.

Напомним, что в США под конец июня тоже выпал снег – метеорологи зафиксировали до полуметров осадков в штатах Монтана, Айдахо и Колорадо. Подобное явление в последний раз было 90 лет назад. Обычно сезон метелей здесь заканчивается в начале мая.

Кроме того, как мы уже писали в начале июля вьюга обрушилась и на расположенный в грузинском регионе Гурия поселок Бахмаро. На памяти местных аксакалов снег в июле здесь выпал впервые.

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