Спасение животных в лесах Австралии: с вертолетов сбросили тысячи килограммов еды (фото и видео)

Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, которые живут в зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.

Об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды штата Новый Южный Уэльс, который больше всего пострадал, Мэтт Кин.

Министр назвал эту акцию "Операцией скалистого кенгуру", ведь именно эти животные первыми получили доставки продовольствия.

Огонь уничтожил их привычную пищу, поэтому власти Австралии решили накормить животных с воздуха. Для этого на вертолеты погрузили тысячи килограммов еды, в основном — морковь и бататы. Австралийские службы сбрасывали продукты с высоты на землю.

Напомним, масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации.

В результате пожаров на континенте уничтожено более 8 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе четверо пожарных.

Новости "Сегодня" писали, что Сингапур направил в Австралию два вертолета для тушения лесных пожаров .

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