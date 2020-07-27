Спецслужбы Беларуси взялись за детей оппозиционных политиков

Кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая заявила, что в адрес ее детей поступают угрозы.

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Об этом она написала в сообщении в Facebook.

"Встретилась с руководством своего штаба и доверенными лицами. Обсудили два важных вопроса. Первый – как вести предвыборную агитацию в сложившихся условиях. Все согласились, что с учетом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц, решение отказаться от проведения пикетов было правильным", – написала она.

По ее словам, действующая власть, "сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, сегодня не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной".

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Канопацкая добавила, что намерена проводить агитацию на предприятиях. "Там есть возможность обеспечить людям надлежащую безопасность. На этой неделе разослали письма на 50 крупнейших предприятий страны", – заметила она.

Другой кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вывезла своих детей за границу в связи с угрозами в их адрес, – сообщает "Интерфакс-Украина".

Также экс-претендент на пост президента Беларуси, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало сообщил, что покинул территорию республики вместе с детьми и находится в Москве. Супруга Цепкало, Вероника Цепкало, позднее пояснила, что в школу ее детей приходила прокуратура и "просили учителей написать заявления". "Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав", – добавила она.

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"У меня двое сыновей, они только что закончили первый класс. Они знают, что один ребенок очень привязана ко мне, он спит с нами, это моя душа, это мое сердце – и именно против этого ребенка они начали вести "расследование"! Они начали собирать информацию о том, какая я мать", – отметила Вероника Цепкало на одном из митингов.

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"Ни я, ни она – (Светлана Тихановская – Ред.) не хотим оставлять Беларусь. Мы родились в этой стране и хотим быть здесь полезными. Мы хотим воспитывать детей в зажиточной, счастливой и безопасной Беларуси", – добавила она.

По словам Вероники Цепкало, "именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность". Сама она осталась в Беларуси, поскольку участвует в избирательной кампании Тихановской.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.

Напомним, что ранее экс-претендент на президентский пост Беларуси объяснил, почему сбежал из страны.

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