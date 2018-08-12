США должны вернуться в правовое русло – Эрдоган

Отношения двух стран обострились в связи с решением Трампа повысить пошлины на импорт алюминия и стали из Турции до 20% и 50% соответственно

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в воскресенье с призывом к США не игнорировать нормы международного права. Об этом сообщает Анатолийское агентство, – пишет ТАСС.

"Турция всегда действует исходя из норм международного права, здесь нет понятий об игнорировании этих норм. Мы приглашаем США вернуться в правовое русло", – сказал он.

Эрдоган также назвал недопустимыми попытки США добиться освобождения американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в шпионаже и причастности к "Террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО), путем введения санкций в отношении членов турецкого правительства, попыток дестабилизировать финансовую систему, а также повышением пошлин на экспортируемую Турцией продукцию.

Президент республики также подчеркнул, что "действия администрации США противоречат духу стратегического партнерства между двумя странами".

Ранее сегодня турецкий лидер также заявил, что Турция примет меры в ответ на повышение американцами пошлин на металл и алюминий, а также "обратится к новым альянсам и рынкам в ответ на действия США".

Отношения двух стран обострились в связи с решением Трампа повысить пошлины на импорт алюминия и стали из Турции до 20% и 50% соответственно (утверждено 10 августа – прим. Ред.). Это спровоцировало резкое падение курса турецкой лиры. Другой камень преткновения – вопрос соблюдения прав человека и арест турецкой полицией пастора Брансона.

Напомним, что из-за введенных санкций международное агентство Fitch снизило кредитные рейтинги Турции.

Впрочем, президент Эрдоган призывает соотечественников не паниковать, поскольку "с ними Аллах".