Турция готова искать "новых друзей" вместо США

Президент Реджеп Эрдоган предъявил Вашингтону ультиматум: если санкции не отменят, отношения уже не будут такими, как прежде

Антитурецкие санкции Вашингтона навредят только американским интересам и безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в опубликованной в New York Times статье.

По его мнению, несмотря на то, что два государства уже шесть десятилетий поддерживают стратегические союзнические и партнерские отношения по НАТО, Америка не способна с пониманием и уважением отнестись к опасениям турецкого народа.

В связи с этим, Эрдоган призвал Америку "отказаться от ложного мнения, что наши отношения могут быть асимметричными" и от своего "неуважительного курса". В противном случае, "Турция будет искать новых друзей и союзников".

Турецкий лидер напомнил, что арестованный в Турции американский пастор Эндрю Брансон, из-за которого Вашингтон ввел санкции против Анкары, был задержан за содействие террористам.

"США сделали неприемлемые заявления в отношении дружественного народа и ввели санкции против ряда турецких министров. Это неприемлемое и нелогичное решение наносит ущерб нашей долгосрочной дружбе", – пишет Эрдоган.

Президент назвал неконституционным и антидемократическим возможное вмешательство турецкого правительства в судебный процесс над Брансоном.

Напоследок президент предупредил, что какое-то время его правительство готово подождать, но, если Америка не отменит санкции, что турки "примут решение".

Напомним, что из-за введенных санкций международное агентство Fitch снизило кредитные рейтинги Турции.

Впрочем, президент Эрдоган призывает соотечественников не паниковатьс, поскольку "с ними Аллах".