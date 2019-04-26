США, Китай и Россия сделали заявление по Афганистану: подробности

Вашингтон, Пекин и Москва призывают "Талибан" как можно скорее принять участие в переговорах о мире

Фото: REUTERS/Mohammad Ismail.

США, Китай и Россия призвали стороны конфликта в Афганистане согласиться на конкретные и незамедлительные шаги по снижению уровня насилия в стране. Об этом говорится в заявлении трех стран.

"В качестве первого шага мы призываем все стороны конфликта согласиться на незамедлительные и конкретные шаги по снижению уровня насилия", – говорится в заявлении.

Вашингтон. Пекин и Москва призывают "Талибан" как можно скорее принять участие в переговорах о мире с делегацией властей Афганистана.

"Три стороны призывают движение талибов как можно скорее принять участие в переговорах о мире с представительной афганской делегацией, включающей правительство Афганистана", – говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что иностранные войска должны выводиться из Афганистана упорядоченно и ответственно.

"Три стороны призывают к упорядоченному и ответственному выводу иностранных войск из Афганистана как части всеобъемлющего мирного процесса", - говорится в документе.

Ранее талибы объявили о начале "весеннего наступления в Афганистане".

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