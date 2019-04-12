Талибы объявили о начале "весеннего наступления в Афганистане"
"Ежегодное весеннее наступление" талибов обычно знаменует начало периода боевых действий
Радикальное движение "Талибан", боевики которого ранее атаковали американскую базу, объявило в пятницу о начале "ежегодного весеннего наступления в Афганистане". Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление талибов.
"Хотя большая часть (Афганистана) освобождена от врага, иностранные оккупационные силы продолжают оказывать военное и политическое влияние на нашу исламскую страну, - говорится в заявлении. - Наша цель еще не достигнута".
"Ежегодное весеннее наступление" талибов обычно знаменует начало периода боевых действий, однако в последние годы боестолкновения радикалов и правительственных сил Афганистана проходят и зимой.
Заявление "Талибана" опубликовано в преддверии второй межафганской конференция по поиску путей мирного урегулирования. Как ожидается, в ней примут участие как представители правительства Афганистана, так и талибов. Как сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, конференция пройдет в Дохе с 14 по 15 апреля.
Ранее сообщалось, что военные Афганистана начали масштабное наступление на боевиков.
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