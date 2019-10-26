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США перебросили в Саудовскую Аравию тяжелые бомбардировщики

26 октября, 05:43

Бомбардировщики B-1B Lancer приземлились на авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии

Тяжелый бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer. Фото: Wikimedia / United States Air Force

Тяжелый бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer. Фото: Wikimedia / United States Air Force

Стратегические сверхзвуковые бомбардировщики ВВС США B-1B Lancerприбыли на авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба ВВС Центрального командования Вооруженных сил США.

"Бомбардировщики B-1B Lancer приземлились на авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии после того, как вылетели непосредственно с базы ВВС США (штат Южная Дакота) Эллсуорт. B-1B – это стратегический бомбардировщик дальнего действия, который способен поразить любого противника в любом месте земного шара. Это демонстрирует способность авиабазы принца Султана вести боевые операции", - отметили в пресс-службе, разместив видеозапись с посадкой самолета.

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Министерство обороны США объявило 11 октября, что Вашингтон перебросит в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. солдат, две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot и один комплекс противоракетной обороны театра военных действий THAAD. Такое решение администрация президента Дональда Трампа приняла после того, как в ночь на 14 сентября были нанесены с помощью дронов удары по двум предприятиям саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

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США Саудовская Аравия бомбардировщик

Источник: ТАСС

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