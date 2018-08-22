Стала известна причина нападения на посольство США в Турции

Сегодня, 12:58

Службам безопасности Турции не удалось найти какие-либо доказательства тому, что преступники совершили злодеяние по приказу третьей стороны

Посольство США в Турции. Фото: pixabay.com
Посольство США в Турции. Фото: pixabay.com

Один из нападавших на посольство США в Турции признался, что они совершили преступление из-за высказываний американского президента Дональда Трампа в адрес республики, что привело к резкому падению национальной валюты.

Об этом пишет в среду газета Hürriyet.

"Я позвонил Осману (Гюндашу) (второй нападавший – Ред.) в ту ночь, мы встретились, выпили и начали кататься по городу. Мы обсуждали кризис с долларом, угрозы США против Турции и последние заявления американского президента. Потом мы вспылили и решили обстрелять посольство США под воздействием алкоголя", – приводит издание выдержку из полицейских показаний Ахмета Челиктена.

Службам безопасности Турции не удалось найти какие-либо доказательства тому, что преступники совершили злодеяние по приказу третьей стороны.

Нападение было совершенно утром в понедельник около 5:00 (время совпадает с киевским). Проезжая мимо американского посольства, они выстрелили шесть раз и скрылись с места преступления. Три пули попали в будку охраны, никто не пострадал.

Инцидент, как отмечает Hürriyet, произошел на фоне серьезного ухудшения в отношениях между Турцией и США, которое произошло из-за отказа турецких властей выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона, подозреваемого в причастности к террористической организации, а также из-за взаимного повышения пошлин на различные группы товаров.
США, Турция, посольство, нападение, стрельба, анкара
Источник:

ИТАР-ТАСС

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