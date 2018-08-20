В Турции задержали подозреваемого в обстреле посольства США

В понедельник неизвестные, проезжая мимо американского посольства на белом автомобиле, выстрелили шесть раз

Сотрудники сил безопасности Турции задержали в понедельник человека, подозреваемого в обстреле посольства США в Анкаре. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

Какие-либо другие подробности по его задержанию в данный момент не приводятся.

По данным телеканала "Си-эн-эн тюрк", в понедельник неизвестные, проезжая мимо американского посольства на белом автомобиле, выстрелили шесть раз и скрылись с места преступления. Три пули попали в будку охраны.

Официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын назвал инцидент со стрельбой возле посольства США в Анкаре явной попыткой создать хаос.

Отметим, что этот инцидент, вероятно, может быть связан с ухудшением отношений между Анкарой и Вашингтоном. Недавно США ввели санкции против двух министров Турции из-за преследования американского пастора Эндрю Крейга Брансона.

В свою очередь официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын считает, что США могут окончательно потерять Турцию в качестве своего союзника. Все турецкое общество выступает против политики США, которые, как уверены турки, не берут во внимание законные потребности Турции.