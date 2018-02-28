Стало известно, как Россия испытывает новое оружие в Сирии – СМИ

В то время как РФ настаивает на прекращении огня в Сирии, она также испытывает в этой ближневосточной стране новые системы вооружения. К примеру - бомбардировщики Су-57.

Об этом сообщает Tagesspiegel.

Несмотря на режим прекращения огня в Восточной Гуте, предусматривающий "пять часов мира ежедневно", во вторник перемирия в занятом повстанцами регионе не наблюдалось.

"Сирия, по всей видимости, превратилась в важный испытательный полигон для новейших российских систем вооружений", – говорится в статье. Летом прошлого года замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявлял об испытании 600 образцов российской военной техники.

"В начале февраля израильские спецслужбы опубликовали снимки со спутника, на которых видны российские бомбардировщики Су-57 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Речь идет о прототипе – серийное производство Су-57 начнется в будущем году. По сообщениям Минобороны, в Сирии не запланировано участия бомбардировщика в военных действиях. Однако это не исключает проведения испытаний боевого самолета в "условиях, близких к боевым" – также отмечает автор статьи.

"Слухи поползли после того, как в начале февраля в провинции Идлиб был сбит российский Су-25 (...). Пилот Роман Филипов подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к боевикам. Вокруг гибели российского пилота был инсценирован настоящий культ, – отмечает автор статьи. – Посмертно ему было присуждено звание Героя России, его похороны в Воронеже стали мероприятием государственного значения, в социальных сетях майора сравнивались с героями Великой Отечественной войны".

Это же касается недавнего замечания Лаврова о инициативе законопроекта по легализации частных армий и групп, куда входят солдаты-наемники.

Напомним, 7 февраля в результате оборонительной операции США против российских наемников было ликвидировано, по разным оценкам, до нескольких сотен нападавших и до 90% их военной техники. В Москву прилетели не меньше трех самолетов с ранеными наемниками. Bloomberg сообщал, что число погибших было около 200. По данным Reuters, их было не менее 100. Другие источники говорили о 300 и более жертвах.