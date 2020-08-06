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Стало известно, какие страны готовы пожертвовать миллионы Ливану после взрыва в Бейруте

6 августа, 06:43

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Также буде помогать «Красный крест»

Правительство Великобритании намерено выделить Ливану в качестве гуманитарной помощи 5 млн фунтов стерлингов (6,6 млн долларов – Ред.), власти Канады отправят до 5 млн канадских долларов (более 3,7 млн – Ред.) для устранения последствий взрывов в Бейруте.

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По словам главы британского МИДа Доминика Рааба, помимо финансовой помощи Лондон направит в Ливан медицинских специалистов, спасателей и кинологов с собаками, – об этом передает ВВС. Кроме того, Министерство обороны Великобритании отправит в Бейрут гидрографическое судно HMS Enterprise для помощи в оценке ущерба от взрывов и в восстановлении порта.

МИД Канады в Twitter заявил, что окажет Ливану гуманитарную помощь на сумму до 5 млн долларов, причем первоначальные 1,5 млн долларов будут немедленно направлены доверенным партнерам на местах, в том числе ливанскому отделению "Красного креста", "чтобы помочь удовлетворить насущные потребности пострадавших от трагического взрыва в Бейруте".

Добавим, что число погибших в результате взрыва аммиачной селитры в морском порту Бейрута достигло 137 человек.

Видео: Reuters

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Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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помощь страна бейрут гуманитарная помощь

Источник: Интерфакс

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