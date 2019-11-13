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Стало известно, почему Грузию не принимают в НАТО

13 ноября, 00:43

Среди членов НАТО нет общего консенсуса в связи с членством Грузии, - заявили в министерстве обороны страны

Военнослужащие НАТО

Военнослужащие НАТО / Фото: НАТО

Среди членов НАТО нет консенсуса по поводу принятия Грузии в состав альянса из-за российского фактора. Об этом заявил министр обороны республики Ираклий Гарибашвили в интервью грузинской телекомпании "Имеди".

"Мы должны исходить из реальности. Одно — это наше желание, а второе — пути его осуществления. Сегодня среди членов НАТО нет общего консенсуса в связи с членством Грузии, конечно же, в этом решающую роль играет российский фактор", — сказал Гарибашвили.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов, в ноябре 2002 года тогдашний президент страны Эдуард Шеварднадзе (1928-2014) на саммите в Праге заявил о желании республики стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили.

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Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО. В 2015 и 2016 году Тбилиси посещал генсек альянса Йенс Столтенберг, заверяя, что Грузия станет членом НАТО, но при этом отмечал, что не может назвать точных сроков вступления страны в альянс.

Напомним, новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что североатлантический альянс должен сохранить свою ведущую роль в европейской коллективной обороне, что в то же время будет дополняться европейской системой обеспечения безопасности.

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Напомним, ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время своего визита в Киев во главе делегации Североатлантического совета заявил, что поддержка Украины со стороны НАТО помогает противостоять гибридным угрозам, с которыми сталкивается страна. Через десять трастовых фондов Украина получит от альянса около 40 млн евро на поддержку военной сферы.

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Россия Грузия НАТО Минобороны вступление в НАТО

Источник: ТАСС

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