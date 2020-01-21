Стало известно, сколько человек в мире являются безработными

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Более 470 млн человек во всем мире являются безработными или не полностью занятыми.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AFP и Международную организацию труда ООН.

По данным МОТ, уровень безработицы в мире оставался относительно стабильным на протяжении большей части прошлого десятилетия.

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Общее число безработных, вероятно, будет расти по мере того, как замедляющаяся экономика приводит к сокращению рабочих мест, доступных населению.

Напомним, что Украина проигрывает странам Европы по зарплатам и безработице. Министерство развития экономики опубликовало сравнительную статистику.

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Несмотря на то что украинцам прочат повышение зарплат, оклады в стране все равно остаются более низкими, чем в других странах Восточной Европы. Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, приведенные в исследовании "Обзор рынка труда".

Так, средняя зарплата в Украине, по данным ведомства, в третьем квартале 2019 года составляла 382 евро в эквиваленте. В то же время в Латвии этот показатель – 1 091 евро, то есть в 2,9 раза выше, в Польше – 1 143 евро, что в три раза выше, а в Чехии – 1 310 евро, или в 3,4 раза выше.

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали, почему женщины в Украине получают меньше, чем мужчины:

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