Стихия бушует на юго-западе Китая: бедствия затронули более 7,4 млн человек

К ликвидации последствий непогоды в провинции задействованы более 1,52 миллионов человек

На юго-западную китайскую провинцию Юньнань обрушились стихийные бедствия. Непогода затронула более 7,4 млн жителей и унесла жизни девяти человек в регионе. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

"Во втором квартале текущего года в Юньнани наблюдались частые засухи, а последний месяц — наводнения, что привело к серьезным повреждениям сельскохозяйственных угодий и значительным экономическим потерям", - заявил представитель провинциального управления по чрезвычайным ситуациям Сяо Лимина.

Он отметил, что к ликвидации последствий стихийных бедствий в регионе задействованы более 1,52 млн человек.

Отметим, что вызванные проливными дождями наводнения с начала лета коснулись также ряда регионов Центрального, Восточного, Южного и Юго-Западного Китая. Ранее мы сообщали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек, но более 4,3 тыс. человек удалось спасти. Еще более 350 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Мы также писали о мощных ливнях, которые обрушились на китайскую провинции Гуандун и прочие регионы Поднебесной, в результате чего десять человек погибли и еще сотни тысяч оказались в зоне повышенного риска.

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