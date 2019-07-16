Сделать стартовой
25,74
29,01
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Стихия бушует на юго-западе Китая: бедствия затронули более 7,4 млн человек

16 июля, 07:58

К ликвидации последствий непогоды в провинции задействованы более 1,52 миллионов человек

На юго-западную китайскую провинцию Юньнань обрушились стихийные бедствия. Непогода затронула более 7,4 млн жителей и унесла жизни девяти человек в регионе. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

"Во втором квартале текущего года в Юньнани наблюдались частые засухи, а последний месяц — наводнения, что привело к серьезным повреждениям сельскохозяйственных угодий и значительным экономическим потерям", - заявил представитель провинциального управления по чрезвычайным ситуациям Сяо Лимина.

Он отметил, что к ликвидации последствий стихийных бедствий в регионе задействованы более 1,52 млн человек.

Отметим, что вызванные проливными дождями наводнения с начала лета коснулись также ряда регионов Центрального, Восточного, Южного и Юго-Западного Китая. Ранее мы сообщали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек, но более 4,3 тыс. человек удалось спасти. Еще более 350 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.


Мы также писали о мощных ливнях, которые обрушились на китайскую провинции Гуандун и прочие регионы Поднебесной, в результате чего десять человек погибли и еще сотни тысяч оказались в зоне повышенного риска.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Китай, стихия, наводнение, последствия, погибшие, засуха, пострадавшие

Вы сейчас просматриваете новость " Стихия бушует на юго-западе Китая: бедствия затронули более 7,4 млн человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При обрушении дома в Китае погибли дети

13 июля, 23:18

Все погибшие — девочки в возрасте от 2 до 13 лет

Масштабное наводнение в Китае: десятки погибших, фото, видео

12 июля, 13:40

Ущерб от непогоды на юге Поднебесной уже оценивается в 7,8 млрд долларов, но стихия не планирует отступать

Дожди в Китае остановили поезда

9 июля, 19:35

Погода может ухудшиться, уже по меньшей мере 4 тысячи человек эвакуировано

Китай сотрясло землетрясение

4 июля, 06:11

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало

Правила снятия наличных в банках Украины меняются с июня

Пугачева взволновала поклонников внешним видом

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Как сложились судьбы актеров из фильма "Москва слезам не верит"

Ученые сообщили о падении межзвездного объекта на Землю

Как привлечь мужчину, не навязываясь: 11 секретов

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

Варикоз: Когда при заболевании бегать нельзя?

Вопрос-ответ: можно ли ложиться спать с мокрыми волосами?

15 красавиц российского кино

Грустная судьба чудесных советских актрис

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

Вчера, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

Половина украинцев не понимает, что происходит в украинской политике: результаты социального исследования

14 июля, 07:00

Вторая половина очень интересуется политикой. Эксперты считают, что это плохо Мария Пирогова

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Шелковица: полезные свойства и противопоказания

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь