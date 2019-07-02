Стихия в Польше рвет электропровода

Восемь тысяч польских домохозяйств остались без света

В Польше разгулялась стихия. В нескольких воеводствах страны были сильные порывы ветра, а во Вроцлаве прошел град. Буря ломала ветви деревьев, те в свою очередь обрывали линии электропередач. На утро вторника восемь с половиной тысяч домов оставались без света.

Напомним, до этого в Польше, как и в большей часть европейских стран, было невыносимо жарко, температура била рекорды. В Германии, Польше и Чехии зафиксировали самые высокие июньские температуры за всю историю наблюдений.

Метеорологи утверждают, что жара на континенте вызвана волной пустынного жаркого воздуха из северной Африки.

Ранее "Сегодня" предупреждали о том, что, согласно прогнозам синоптиков, стихия накроет и Украину. Метеорологи ожидают грозовых выходных.

В ближайшие два дня в Украине будет сухая и комфортная погода, благодаря антициклону, который разгонит дождевые тучи. Но уже к выходным влияние антициклона уменьшится и Украину ожидает несколько дождливых дней, прогнозируются грозы. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

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