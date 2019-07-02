Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Стихия в Польше рвет электропровода

2 июля, 19:33

Восемь тысяч польских домохозяйств остались без света


В Польше разгулялась стихия. В нескольких воеводствах страны были сильные порывы ветра, а во Вроцлаве прошел град. Буря ломала ветви деревьев, те в свою очередь обрывали линии электропередач. На утро вторника восемь с половиной тысяч домов оставались без света.

Напомним, до этого в Польше, как и в большей часть европейских стран, было невыносимо жарко, температура била рекорды. В Германии, Польше и Чехии зафиксировали самые высокие июньские температуры за всю историю наблюдений. 

Метеорологи утверждают, что жара на континенте вызвана волной пустынного жаркого воздуха из северной Африки.

Ранее "Сегодня" предупреждали о том, что, согласно прогнозам синоптиков, стихия накроет и Украину. Метеорологи ожидают грозовых выходных

В ближайшие два дня в Украине будет сухая и комфортная погода, благодаря антициклону, который разгонит дождевые тучи. Но уже к выходным влияние антициклона уменьшится и Украину ожидает несколько дождливых дней, прогнозируются грозы. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода

Вы сейчас просматриваете новость " Стихия в Польше рвет электропровода". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грозы, шквалы и жара до +38: синоптики предупредили о серьезном ухудшении погоды

Сегодня, 09:37

В Украине объявлено штормовое предупреждение – дожди и сильный ветер будут почти везде

Буря в Украине: рухнувшее дерево убило человека

27 июня, 17:05

Повреждены кровли десятков зданий

Антициклон "Винни" спасет Украину от дождей: синоптик порадовала прогнозом

Сегодня, 14:23

В среду украинцев ждет комфортная погода, но в некоторых областях все еще будет очень жарко

Жара в Украине побила рекорд XIX века

Сегодня, 14:25

Только в июне температура 11 раз превышала норму

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Вчера, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

Вчера, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Вчера, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь