Антициклон "Винни" спасет Украину от дождей: синоптик порадовала прогнозом
В среду украинцев ждет комфортная погода, но в некоторых областях все еще будет очень жарко
Сегодняшние грозы, шквалы и жара до +38 завтра, сменится завтра, 3 июля, более свежей погодой, а также уйдут дожди. Об этом сообщила в Facebook синоптик Натали Диденко.
По ее словам, среда в Украине ожидается солнечной и с комфортным температурным режимом.
"Столбики термометров завтра будут показывать 23-28 градусов, на западе – 21-26 градусов. Жара еще задержится на юге, а также в Луганской и Донецкой (областях) – 28-33 градуса. Однако уже 4 июля и там посвежеет. Антициклон с центром аж за Ирландией и с симпатичным именем Winnie обеспечит нам сухую погоду практически везде, разве что в Карпатах местами возможные местные дожди", – написала Диденко.
Синоптики отметила, что в Киеве 4 июля будет сухая и солнечная погода с температурой в 24-26 градусов днем и ночью 16-19.
"4-5 июля в Украине посвежеет еще на несколько градусов", – добавила она.
Как сообщали новости "Сегодня", в Украине непогода уже натворила бед – обесточены более 600 населенных пунктов. В Ровенской области ветер и вовсе повредил крыши 24 жилых домов и пяти школ.
Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.
А тем временем, пока Украины изнывает от жары, в России сильное наводнение – более сотни человек в больницах, есть погибшие. Смотрите подробней в видеосюжете:
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