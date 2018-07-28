Катастрофа в Лаосе: пропало без вести более 1000 человек

В ночь на 24 июля, после проливных дождей, на юго-востоке Лаоса случилась авария на дамбе D. По словам представителя властей провинции Аттапы, число пропавших без вести в результате катастрофы может составлять 1126 человек, сообщает в субботу сингапурский телеканал "Чэннел ньюс Эйша".

"Мы не можем найти 1126 человек", – сказала она журналистам, добавив, что пропажу 131 человека подтвердили их родственники.

"Поиски идут очень сложно; до многих районов нельзя добраться на автомобилях или лодках. Также у нас ограниченные запасы современного оборудования для работы на месте", – отметила она.

Ранее власти сообщали о 28 погибших, однако представитель администрации провинции Аттапы подтвердила гибель лишь шестерых.

Более 6 тыс. человек в Лаосе остались без крова, так как некоторые деревни были уничтожены в результате потопа.

Подсчет числа погибших и пропавших без вести осложняется характером поисково-спасательной операции в труднодоступном районе страны, а также малым количеством информации, поступающим от властей.

В странах Юго-Восточной Азии подобные трагедии не редкость, однако они чаще вызываются природными причинами, нежели техногенными. Так, прошлым летом мощные ливни привели к наводнению в индийском штате Бихар, где погибли более 250 человек.

Напомним, что ранее стихия бушевала в Греции: уровень осадков во многих местах страны превысил 50 см.