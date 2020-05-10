Столица Австралии ослабляет карантин: что разрешат

Крупнейший штат Австралии, в котором расположена столица страны Сидней, разрешит открытие кафе и ресторанов, игровых площадок и открытых бассейнов уже в пятницу, 15 мая, поскольку всесторонние исследования показали, что распространение коронавируса в Австралии резко замедлилось. Об этом заявила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян.

Штат больше всего пострадал от коронавируса в Австралии, в нем насчитывают около 45% подтвержденных случаев заболевания и смерти в стране. Однако в субботу было зарегистрировано всего два новых случая из почти 10 000 человек, прошедших тестирование, что открыло путь для осторожного ослабления мер карантина.

"То, что мы снимаем ограничения, не означает, что вирус является менее опасным. Это означает лишь то, что мы достигли хороших результатов", – заявила Глэдис Бережиклян.

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С 15 мая Новый Южный Уэльс будет разрешать кафе и ресторанам размещать 10 посетителей одновременно и разрешать проведение мероприятий на открытом воздухе до 10 человек.

Игровые площадки и открытые бассейны также будут открыты со строгими ограничениями.

Свадьбы, которые были ограничены двумя гостями, смогут принять до 10 гостей, а на похоронах в зале будет разрешено провести 20 гостей.

Ранее государство объявило о том, что школы будут открыты с понедельника, но будут разрешать учащимся посещать только один день в неделю в "шахматном" порядке.

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Эти шаги соответствуют трехэтапному плану по смягчению мер по ограничению, намеченных правительством Австралии в пятницу, когда к июлю почти 1 миллион человек должны вернуться на работу.

Бережиклян не дала никаких сроков для дальнейшего ослабления карантина, заявив, что это будет зависеть от дальнейших данных об уровне инфицирования, включая пристальное наблюдение за последствиями повторного открытия школ.

"Мы по-прежнему придерживаемся осторожного подхода в Новом Южном Уэльсе, но при этом ориентируемся на рабочие места и экономику, потому что мы не можем продолжать так жить в течение следующего года или до появления вакцины", – сказала Бережиклян, добавив, что дополнительно объявит о планах ослабления карантинных мер в штате в понедельник.

Напомним, что австралийские пляжи открыты для серферов и пловцов с конца апреля, хотя жесткие меры социального дистанцирования оставались в силе.

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Как известно, в Украине правительство также анонсировало три этапа выхода из карантина. И первый этап по смягчению карантинных мер стартует в понедельник 11 мая.

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