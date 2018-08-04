Столкновения на границе с сектором Газа: один палестинец погиб, более двухсот получили ранения

Сегодня, 01:19

В ответ на действия палестинцев армия Израиля обстреляла протестующих и применила слезоточивый газ

фото AFP
фото AFP

В результате столкновений, которые произошли на границе с сектором Газа, один палестинец погиб, еще 220 человек получили ранения. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

Отмечается, что столкновения палестинцев с израильскими военными в приграничных районах сектора Газа произошли 3 августа.

В ответ на действия палестинцев армия Израиля обстреляла протестующих и применила слезоточивый газ.

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По данным палестинского агентства, убитым является 25-летний Ахмад Яхья Яги, который участвовал в протестах к востоку от города Газа.

Как сообщалось, на Храмовой горе палестинцы забросали камнями полицейских после пятничной молитвы, а также применили против них пиротехнику. В свою очередь, стражи порядка ответили светошумовыми гранатами. В районе беспорядков были слышны хлопки и виден дым.

Ранее в результате столкновений между палестинцами и израильскими военными на границе Сектора Газа погибли двое палестинцев и еще 415 человек получили ранения.

Напомним также, что в июле в ответ Израиль нанес по Сектору Газа самые мощные с 2014 года удары.
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