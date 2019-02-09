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Столкновения пассажирских поездов в Каталонии: есть погибшая и десятки пострадавших

Сегодня, 09:37

В аварии погибла 26-летняя машинист одного из поездов

Столкновения пассажирских поездов в Каталонии: есть погибшая и десятки пострадавших Другие страны В аварии погибла 26-летняя машинист одного из поездов

В испанской провинции Каталония в результате столкновения  двух пассажирских поездов погибла машинист одного из них, еще десятки человек пострадали. Об этом говорится на сайте правительства Каталонии.

После столкновения один из поездов сошел с рельсов. На данный момент движение на участке заблокировано.

В результате аварии погибла 26-летняя машинист поезда. Кроме того, шесть пассажиров после аварии находятся в тяжелом состоянии. Еще 15 человек получили ранения средней степени тяжести, а 37 человек отделались легкими травмами.

Напомним, ранее сообщалось о масштабной железнодорожной аварии в Австралии, где грузовой поезд "сбежал" от машиниста и разогнался до 150 км/ч (смотрите видео).

А еще раньше во Франции в пригороде Парижа из-за размытых дождями путей сошел с рельсов пригородный поезд. Кроме того, ранее поезд, в котором находились около 80 человек, в том числе школьники, сошел с рельсов в Австрии. По неизвестным причинам в результате аварии опрокинулись два вагона, 26 человек легко травмировались, двое получили тяжелые травмы. 

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Тег Испания, поезда, погибшие, столкновение, Каталония

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