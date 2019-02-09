Столкновения пассажирских поездов в Каталонии: есть погибшая и десятки пострадавших
В аварии погибла 26-летняя машинист одного из поездов
После столкновения один из поездов сошел с рельсов. На данный момент движение на участке заблокировано.
В результате аварии погибла 26-летняя машинист поезда. Кроме того, шесть пассажиров после аварии находятся в тяжелом состоянии. Еще 15 человек получили ранения средней степени тяжести, а 37 человек отделались легкими травмами.
Напомним, ранее сообщалось о масштабной железнодорожной аварии в Австралии, где грузовой поезд "сбежал" от машиниста и разогнался до 150 км/ч (смотрите видео).
А еще раньше во Франции в пригороде Парижа из-за размытых дождями путей сошел с рельсов пригородный поезд. Кроме того, ранее поезд, в котором находились около 80 человек, в том числе школьники, сошел с рельсов в Австрии. По неизвестным причинам в результате аварии опрокинулись два вагона, 26 человек легко травмировались, двое получили тяжелые травмы.
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