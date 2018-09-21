Столкновения в секторе Газа: один человек погиб, десятки ранены

Сегодня, 22:23

Все пострадавшие получили огнестрельные ранения

фото AFP
фото AFP

В результате столкновений израильских военнослужащих с палестинскими демонстрантами на границе сектора Газа один человек погиб, еще 54 человека пострадали. Об этом сообщает Reuters.

Все пострадавшие получили огнестрельные ранения.

Как сообщается, в протестах приняли участие около 10 тысяч палестинцев. Они бросали военных Израиля горящие шины, самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью. В ответ военнослужащие сначала применили слезоточивый газ, а после открыли огонь.

Департамент здравоохранения в Секторе Газа сообщил о гибели 20-летнего палестинца.

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Армия Израиля в ответ сообщила, что один солдат был ранен в результате взрыва брошенной демонстрантами самодельной бомбы.

Как сообщалось, Израиль закрыл единственный пропускной пункт для населения на границе с Сектором Газа. Пользоваться переходом теперь можно будет только для перевозки гуманитарных грузов и оказания медицинской помощи. Для населения же КПП закрыт на неопределенных срок.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал 35 террористических объектов на территории сектора Газа. Удары по сектору Газа Армия обороны Израиля наносит в ответ на запуск почти трех десятков ракет по южным районам еврейского государства с территории палестинского приморского анклава во вторник. Часть из них была перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол".
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