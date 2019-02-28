Страшная находка в Сирии: найдены братские могилы жертв ИГИЛ
Курдские и британские бойцы продолжают открывать все более жуткие доказательства зверств исламистов
Зачищая восточносирийский район Эль-Багуз курдские бойцы из формирований "Сил демократической Сирии" совершили жуткую находку.
Ссылаясь на их командира Аднана Африни, агентство Reuters пишет, что солдаты обнаружили захоронение нескольких десятков женских тел, большинство из которых принадлежал рабыням из езидской общины.
Они попали в сексуальное рабство к боевикам "Исламского государства" после того, как в 2014 году исламисты захватили курдский район Синджар на северо-западе Ирака.
Кроме того, ранее на этой неделе The Daily Mail сообщило о другой еще более страшной находке: британские военнослужащие из числа западной коалиции обнаружили останки тел 50 женщин-езидок в одной из траншей в Эль-Багузе.
В целом, с 27 февраля по гуманитарному коридору регион покинули около 9 тыс. человек, а в целом с начала февраля из Эль-Багуз выехали свыше 20 тыс., включая членов семей террористов, сдавшихся в плен боевиков и заложников из числа мирных граждан.
Напомним, что этот регион считается последним оплотом боевиков ИГ, и курдские формирования готовятся к его штурму.
Как мы уже писали, по данным ООН в Ираке и Сирии остаются от 14 до 18 тысяч боевиков "Исламского государства".
Кроме того, в Пентагоне сообщили, что в отсутствии военного давления ИГИЛ может вернуть себе территорию в Сирии менее чем за год.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Страшная находка в Сирии: найдены братские могилы жертв ИГИЛ". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США оставят в Сирии вдвое больше солдат, чем планировали
Ранее планировали оставить группу из 200 военных
Армия Асада разрушила два поселка на северо-западе Сирии
Поселки, расположенные в 12 километрах от линии соприкосновения войск, превратились в руины
В командовании ВС США заявили о начале вывода войск из Сирии в течение нескольких недель
По словам главы Центрального командования американской армии, сроки вывода войск будут зависеть от обстановки на месте