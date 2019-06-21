Страшное ДТП в Индии: погибли 43 человека, 30 раненых

В автобусе, который рассчитан на 42 пассажиров находилось 73

Жертвами ДТП в Индии стали 43 человека, еще около 30 получили ранения. Фото: AFP

В Индии автобус, переполненный пассажирами, сорвался в ущелье на территории штата Химачал-Прадеш. Погибли 43 человека, еще около 30 пострадали.

В момент аварии в автобусе находились по меньшей мере 73 человека, хотя он рассчитан только на 42 пассажиров. Многие жертвы – школьники и студенты колледжей, которые возвращались после занятий в свои деревни.

Число жертв может возрасти, так как многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Полиция начала расследование причин инцидента. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Свои соболезнования в связи со случившимся выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Напомним, недавно в Индии произошло землетрясение, а потом на страну обрушилась непогода, от которой погибло немало людей. Особенно серьезные проблемы возникли в штатах Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш.

Также мы сообщали о том, что ранее в Индии из-за страшного пожара погибли два десятка школьников. Пожар вспыхнул в многоэтажном комплексе на третьем и четвертом этажах, где занимались учащиеся курсов по подготовке к экзаменам. Чтобы спастись, люди прыгали из окон четвертого этажа. Большинство погибших — подростки 14-17 лет.

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