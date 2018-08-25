Страшный пожар в Китае: погибли 18 человек

Сегодня, 11:52

Причина возгорания пока выясняется

Фото: svidok.info
Фото: svidok.info

В китайском городе Харбин произошел пожар в отеле, в результате чего погибли 18 человек. Об этом сообщает The Washington Post.

Как выяснилось, пожар произошел в отеле Beilong Hot Spring в курортном районе Сан-Айленд в Харбине. Пожар начался в 4:36 утра и был потушен в 7:50.

В результате страшного пожара 16 человек погибли на месте, еще двое умерли в больнице. Также 19 человек получили ранения. Больше 70 человек эвакуировали из отеля.

Причина возгорания пока выясняется.

Напомним, недавно на Тайване из-за пожара в больнице погибли девять человек. Пламя чудом не распространилось на другие этажи. Среди возможных причин возгорания называют короткое замыкание.

Ранее в Харьковской области на частном предприятии по переработке пластиковых изделий произошел масштабный пожар. Огонь ликвидировали шесть отделений службы спасения на автоцистернах в составе 32 спасателей.

Также в одном из хостелов в Днепровском районе столицы произошел масштабный пожар, в результате которого пострадали шесть человек. Огонь охватил 100 квадратных метров здания.
Китай, пожар, отель, огонь, The Washington Post
Источник:

УНН

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