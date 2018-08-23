В Харьковской области на предприятии вспыхнул масштабный пожар: появились фото и видео

Сегодня, 11:23

Огонь охватил две тысячи квадратных метров площади


Фото: ГСЧС в Харьковской области

Фото: ГСЧС в Харьковской области

Фото: ГСЧС в Харьковской области

Фото: ГСЧС в Харьковской области

Фото: ГСЧС в Харьковской области

Фото: ГСЧС в Харьковской области

Фото: ГСЧС в Харьковской области

Фото: ГСЧС в Харьковской области

В Харьковской области на частном предприятии по переработке пластиковых изделий произошел масштабный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре стало известно сегодня ночью в 1:36. Как выяснили прибывшие на место спасатели, под металлическим навесом загорелась прессованная пластиковая тара на площади две тысячи  квадратных метров. В 04:00 огонь удалось локализовать, а в 07:40 его полностью ликвидировали.

В результате пожара никто не погиб и не пострадал. На данный момент причина возгорания устанавливается. Огонь ликвидировали шесть отделений службы спасения на автоцистернах в составе 32 спасателей. 

Ранее в центре Харькова на улице Университетской вспыхнул пожар в здании Украинской инженерно-педагогической академии. С огнем боролись 116 спасателей и 23 единицы техники – им потребовалось 16 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар.

Кроме того, 20 августа в Запорожье на заводе по переработке резины на одном из складов произошел пожар. Огонь охватил тысячу автомобильных шин.
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