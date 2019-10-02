В Гонконге студенты сделали сотни бумажных журавликов для раненого во время протестов: яркие фото

Фото: REUTERS/Susana Vera

Состояние 18-летнего студента, раненного, когда полиция впервые применила огнестрельное оружие в ходе акций протеста в Гонконге, стабилизировалось.

"Его текущее состояние стабильное", — сообщили в правительстве этого специального административного района. Учащийся колледжа по фамилии Цанг во вторник, 1 октября, был госпитализирован в критическом состоянии. По данным газеты "Саут Чайна морнинг пост", ему была сделана операция по извлечению пули, которая задела легкое.

Инцидент произошел в районе Цуен Ван в материковой части города, где были отмечены ожесточенные столкновения стражей порядка с радикальными антиправительственными демонстрантами.

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Как отметил комиссар местной полиции Стивен Ло, сотрудник действовал "исключительно в целях самозащиты и имел на то законные основания". Это первый случай огнестрельного ранения в ходе массовых акций протеста, продолжающихся в Гонконге почти четыре месяца. Ранее имели место случаи, когда полицейские делали предупредительные выстрелы в воздух боевыми патронами.

В Общественном мемориальном колледже Хо Чуен Ю в Цуен Ване одноклассники пострадавшего провели тихую акцию. Выражая свою поддержку, они сделали множество бумажных журавликов.

Прежде для разгона демонстраций полицейские применяли резиновые пули и водометы.

Напомним, три месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов, участники которых выдвинули до пяти требований.

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