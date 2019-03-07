Суд приговорил к смертной казни египтянина за убийство украинки

29-летняя Марина Адиклана была убита в феврале прошлого года в квартире в Хургаде

Суд приговорил к смертной казни египтянина за убийство украинки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e06/6eb/5c3e066eb719c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e06/6eb/5c3e066eb719c.jpg 2019-03-07T13:54:00+02:00 Другие страны 29-летняя Марина Адиклана была убита в феврале прошлого года в квартире в Хургаде

Уголовный суд провинции Красное море приговорил египтянина к смертной казни по обвинению в убийстве гражданки Украины с целью грабежа. Об этом сообщила в четверг газета "Иджипт Индепендент".

Решение суда направлено на утверждение верховного муфтия Египта, который в соответствии с судебной практикой обязан визировать все выносимые судом смертные приговоры. Окончательный вердикт судей будет оглашен 4 мая.

29-летняя Марина Адиклана была убита в феврале прошлого года в квартире в Хургаде, где проживала со своим мужем. Вернувшись раньше времени с работы, женщина застала в доме вора, который набросился на нее с ножом и нанес ей множественные ранения, от которых она скончалась на месте.

Следствие установило, что убийство совершил местный житель, проникший в квартиру с целью ограбления.

Также сообщалось, что в Италии мужчина убил жену-украинку и застрелился.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Суд приговорил к смертной казни египтянина за убийство украинки". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.