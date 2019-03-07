Суд приговорил к смертной казни египтянина за убийство украинки
29-летняя Марина Адиклана была убита в феврале прошлого года в квартире в Хургаде
Уголовный суд провинции Красное море приговорил египтянина к смертной казни по обвинению в убийстве гражданки Украины с целью грабежа. Об этом сообщила в четверг газета "Иджипт Индепендент".
Решение суда направлено на утверждение верховного муфтия Египта, который в соответствии с судебной практикой обязан визировать все выносимые судом смертные приговоры. Окончательный вердикт судей будет оглашен 4 мая.
29-летняя Марина Адиклана была убита в феврале прошлого года в квартире в Хургаде, где проживала со своим мужем. Вернувшись раньше времени с работы, женщина застала в доме вора, который набросился на нее с ножом и нанес ей множественные ранения, от которых она скончалась на месте.
Следствие установило, что убийство совершил местный житель, проникший в квартиру с целью ограбления.
Также сообщалось, что в Италии мужчина убил жену-украинку и застрелился.
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