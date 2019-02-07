Супруги из Украины использовали своего четырехлетнего ребенка для съемки порно в Минске

Финансировал преступную деятельность супругов житель Минска

Фото: Pixabay

Супруги из Украины использовали своего четырехлетнего ребенка для съемки порно в Минске //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ac1/5c2/5c5ac15c28430.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ac1/5c2/5c5ac15c28430.jpg 2019-02-07T16:18:00+02:00 Другие страны Финансировал преступную деятельность супругов житель Минска

Украинская киберполиция совместно с правоохранителями Беларуси задержали 40-летнего жителя Минска, который финансировал порно-видео с малолетним ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Мужчина, заказывал порнографические видео и финансировал преступную деятельность супругов из Украины, которое использовали своего 4-летнего ребенка для создания файлов порнографического характера", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что 40-летний житель города Минск занимался созданием сценариев для фильмов порнографического характера, финансировал деятельность супругов и предоставлял указания по созданию порнографической продукции с участием девочки. Для конспирации своих действий человек использовал криптокошелек. Злоумышленника задержали в Минске. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали, что депутата райсовета Александра Мольченко, который морил ребенка голодом в Кировоградской области, теперь обвиняют в намеренной попытке убить четырехлетнего сына. Это же обвинение выдвигают и его жене. Следствие установило, сына не кормили специально. Жизнь мальчику спасли социальные службы. В августе прошлого года его силой забрали из семьи депутата. Тогда мальчик весил всего 7 килограммов, а должен был 16.

Вместо злостного невыполнения родительских обязанностей теперь супругам инкриминируют попытку преднамеренного убийства четырехлетнего сына.

Следствие установило, Александр Мольченко считал, что Влад не родной сын, поэтому и не кормил его.

Ранее суд уже лишил родительских прав супругов Мольченко.

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