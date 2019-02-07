Супруги из Украины использовали своего четырехлетнего ребенка для съемки порно в Минске
Финансировал преступную деятельность супругов житель Минска
Украинская киберполиция совместно с правоохранителями Беларуси задержали 40-летнего жителя Минска, который финансировал порно-видео с малолетним ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
"Мужчина, заказывал порнографические видео и финансировал преступную деятельность супругов из Украины, которое использовали своего 4-летнего ребенка для создания файлов порнографического характера", – говорится в сообщении.
Кроме того, подчеркивается, что 40-летний житель города Минск занимался созданием сценариев для фильмов порнографического характера, финансировал деятельность супругов и предоставлял указания по созданию порнографической продукции с участием девочки. Для конспирации своих действий человек использовал криптокошелек. Злоумышленника задержали в Минске. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее мы писали, что депутата райсовета Александра Мольченко, который морил ребенка голодом в Кировоградской области, теперь обвиняют в намеренной попытке убить четырехлетнего сына. Это же обвинение выдвигают и его жене. Следствие установило, сына не кормили специально. Жизнь мальчику спасли социальные службы. В августе прошлого года его силой забрали из семьи депутата. Тогда мальчик весил всего 7 килограммов, а должен был 16.
Вместо злостного невыполнения родительских обязанностей теперь супругам инкриминируют попытку преднамеренного убийства четырехлетнего сына.
Следствие установило, Александр Мольченко считал, что Влад не родной сын, поэтому и не кормил его.
Ранее суд уже лишил родительских прав супругов Мольченко.
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