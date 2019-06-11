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СМИ считают, что сводный брат Ким Чен Ына был связан с ЦРУ – СМИ

11 июня, 04:00

Он контактировал с разведывательными службами многих стран

Фото: AFP

Сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Чен Нам был информатором ЦРУ. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Была связь между разведывательным агентством США и мистером Кимом (Ким Чен Намом -ред)", – заявил изданию источник.

По его данным, Ким Чен Нам, который жил в последние годы в Макао, отправился в Малайзию, чтобы встретиться со своим контактом в ЦРУ в феврале 2017 года.

Сводный брат лидера КНДР встретился с неизвестным мужчиной корейско-американского происхождения во время многодневной остановки на острове Лангкави.

На момент своей смерти Ким Чен Нам не жил в Северной Корее несколько лет, и, вероятно, контактировал с разведывательными службами многих стран, в том числе Китая.

Газета также подчеркивает, что многие страны рассматривали его как возможного преемника на посту руководителя Северной Кореи. Однако, по данным издания, американская разведка пришла к выводу, что он не подходит для этой роли.

Напомним, Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. В убийстве обвинялись гражданка Индонезии Сити Айсия и вьетнамка Доан Тхи Хыонг. Сообщалось, что две женщины подвергли сводного брата северокорейского лидера воздействию нервно-паралитического вещества VX.

Женщины не признали свою вину. Их адвокаты утверждали, что они были обмануты командой северокорейских агентов. По их данным, обвиняемые считали, что принимают участие в реалити-шоу.

После покушения тело мужчины хранилось в морге Куала-Лумпура более полутора месяцев – его семья долгое время отказывалась забирать тело. Однако позже это все же произошло и погибшего брата Ким Чен Ына доставили в Пхеньян через Пекин.

Ранее в марте мы также писали, что обвинения сняли и с другой фигурантки дела – гражданки Индонезии Сити Айсии, которая сразу же после этого улетела на родину.

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Тег США, убийство, ЦРУ, КНДР, брат, Ким Чен Ын, Северная Корея, Ким Чен Нам

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Источник:

Интерфакс

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