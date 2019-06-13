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Сын арабского шейха устроил вечеринку на куроте в Хорватии и "забыл" расплатиться по счету – СМИ

13 июня, 16:55

По данным дипмиссии, Хамад бен Хамдан аль-Нахьян не отдыхал в Дубровнике, а был на официальной встрече

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

На хорватском курорте Дубровник, который славится своими баснословными ценами, произошел громкий скандал, участником которого стал сын одного из богатейших людей мира - шейха-миллиардера из ОАЭ Хамада бен Хамдана аль-Нахьяна, передает газета Dubrovacki Dnevnik.

Когда несколько дней назад в порт Дубровника вошла сказочно дорогая 141-метровая яхта Yas, хозяева увеселительных заведений радостно потирали руки, предвкушая большую прибыль. Прибывшие устроили шумную вечеринку. По данным газеты, дорогой алкоголь лился рекой, VIP-гость угощал дорогим шампанским красавиц-официанток. Литры элитного алкоголя выпили также члены свиты.

После веселого вечера неожиданно начались проблемы. Один из сопровождавших шейха мужчин отказался платить по счету. По его мнению, дорогое шампанское, которым угощали девушек, должны оплачивать сами официантки, так как пили его они, а не свита шейха. Хозяин клуба в корне не согласился с данной точкой зрения на проблему и вызвал охрану, а затем и полицию.

Фото: dubrovackidnevnik.rtl.hr
Фото: dubrovackidnevnik.rtl.hr

Полиция задержала мужчину и сопровождавших компанию девушек и не отпускала до тех пор, пока он не расплатился по счету в 375 тыс. кун (более 57 тыс. долларов). Для этого ему пришлось прибегнуть к помощи своих спутников. Скандальная история, которую не стали официально подтверждать или опровергать в полиции, моментально разлетелась по СМИ всего региона, обрастая "подробностями".

Позднее посольство ОАЭ в Белграде и клуб, где все происходило, выступили с заявлением, что Хамад бен Хамдан аль-Нахьян не отдыхал в Дубровнике. По данным дипмиссии, он в это время находился на официальной встрече с премьером Йемена и ни он, ни его окружение не могли быть участниками скандала в ночном клубе хорватского курорта. Возможного участия в скандале сына шейха посольство не упоминало.

71-летний Хамад является членом королевской семьи ОАЭ и одним из богатейших людей в мире, по некоторым данным, его состояние уступает лишь королю Саудовской Аравии. Хамаду принадлежит более 200 автомобилей, некоторые из них раскрашены в цвета радуги, благодаря чему шейх даже получил соответствующее прозвище - "Радужный". Кроме того, Хамад открыл Национальный музей автомобилей ОАЭ, в коллекции которого - дом на колесах в форме глобуса, размер которого составляет одну миллионную размера земного шара.

Как мы писали ранее, полиция Дубая, которая с 2020 года начнет использовать летающие мотоциклы Hoversurf S3, теперь будет преследовать преступников на автомобиле за 3,4 млн долларов. Роскошный суперкар был создан в Ливане, а дизайн машины придумали итальянцы.

Этот автомобиль способен разгоняться до 100 км/час всего за 2,8 секунды, а под его капотом – двигатель на 750 лошадиных сил объемом 3,7 литра. С такой мощностью машина может развивать скорость до 395 км/час.

Суперкары Lykan HyperSport были выпущены крайне ограниченной серий – во всем мире их насчитывается лишь семь экземпляров.

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Тег Хорватия, вечеринка, Дубай, шейхи

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Источник:

ТАСС

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