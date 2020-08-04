"Талибан" развернул свой флаг в соборе Святой Софии в Стамбуле

По словам эксперта, этот жест имел мотивационное значение

Участники движения "Талибан" развернули флаг своей группировки в соборе Святой Софии в Стамбуле, который не так давно открылся как мечеть.

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"Флаг афганского движения Талибан был развернут в соборе Святой Софии в Турции", – написал британский эксперт по борьбе с исламским экстремизмом Нур Дахри в своем микроблоге в Twitter, отметив, что развертывание флага афганской террористической организации на территории Святой Софии имело мотивационное значение, обращенное к мировым исламистским экстремистам и террористам.

"Активисты ИГИЛ скоро также поднимут свой флаг", - заявил он.

Напомним, 10 июля этого года Государственный совет Турции разрешил преобразовать собор в мечеть, и в тот же день Эрдоган подписал соответствующий указ. Это вызвало критику со стороны ЮНЕСКО, США, Ватикана и ряда православных церквей, включая Вселенский патриархат.

А уже 24 июля власти Турции решили провести первую молитву в соборе Святой Софии, которому президент Реджеп Эрдоган предоставил статус мечети.

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