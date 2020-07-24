Собор Святой Софии в Турции открывается как мечеть: видео церемонии

В Стамбуле идет церемония открытия мечети Айя-София - первый намаз будет длиться сутки

Власти Турции решили провести первую молитву в соборе Святой Софии, которому президент Реджеп Эрдоган недавно предоставил статус мечети.

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Таким образом, как сообщает Anadolu, 24 июля в Стамбуле проходит официальная церемония открытия мечети Айя Софья, в которой ожидается участие и самого Эрдогана.

На площадь Султана Ахмета перед храмом с самого утра стекаются жители Стамбула, а также других провинций Турции и даже мусульмане-иностранцы. Некоторые держат в руках флаги Турции и скандируют "Аллах велик – цепи разорваны", "Айя-София вновь открылась".

Территорию разделили на несколько участков, при входе на которые установили полицейский контроль. Всего на месте дислоцированы 17 тысяч сотрудников безопасности.

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В условиях коронавирусной эпидемии верующих мусульман будут пускать внутрь только при наличии маски, перчаток и собственного молитвенного коврика.

По такому торжественному случаю пятничный намаз – первый за 86 лет – будет длиться сутки, а уникальные византийские иконы и фрески закрыли занавесками.

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Эрдоган обещал, что даже после реформации собора туристам будет обеспечен доступ к нему.

Напомним, что собор Святой Софии является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был построен в Константинополе в VI веке по приказу византийского императора Юстиниана, после чего он в течение 916 лет оставался главным храмом христианского мира.

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После завоевания Византии турками архитектурный шедевр "прирос" минаретами и стал главной мечетью Османской империи, которая получила свое мусульманское имя – Айя-София.

24 ноября 1934 года первый президент Турции Кемаль Ататюрк лишил его статуса мечети, сделав его музеем, но при правлении нынешнего главы государства стали всерьез подниматься дискуссии об "исламизации" собора.

А 10 июля этого года Государственный совет Турции разрешил преобразовать его в мечеть, и в тот же день Эрдоган подписал соответствующий указ. Это вызвало критику со стороны ЮНЕСКО, США, Ватикана и ряда православных церквей, включая Вселенский патриархат.

Смотрите последствия разрушительного землетрясения в Турции, которое обрушило минарет мечети в Стамбуле:

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