Военные Афганистана начали масштабное наступление на боевиков: погибли сто талибов

Во время проведения операций погибли восемь военнослужащих национальной армии и четыре полицейских

Фото: AFP

Военные Афганистана начали масштабное наступление на боевиков: погибли сто талибов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5d8/332/5c45d833290a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5d8/332/5c45d833290a8.jpg 2019-04-08T12:28:30+03:00 Другие страны Во время проведения операций погибли восемь военнослужащих национальной армии и четыре полицейских

Афганские военные ликвидировали за минувшие двое суток по меньшей мере 99 боевиков движения "Талибан" в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Министерства обороны Афганистана.

"За последние 48 часов объединенные силы, спецподразделение, спецназ полиции и Национального директората безопасности, а также афганские военно-воздушные силы начали второй этап (наступательный) операций в Бадгисе", - говорится в сообщении.

"В результате в этой местности были ликвидированы 99 боевиков движения "Талибан" и 35 ранены, изъяты или уничтожены военные автомобили, большое количество оружия и боеприпасов. Операция по зачистке в районе Бала Мургаб (расположенном близ границы с Туркменией, – Ред.) продолжается", - сообщает ведомство.

Как указывает министерство, во время проведения операций погибли восемь военнослужащих афганской национальной армии и четыре полицейских, а также пострадали 10 солдат армии и 24 сотрудника полиции.

Ранее сообщалось, что, по меньшей мере 32 сотрудника сил безопасности Афганистана сдались радикальному движению "Талибан" в провинции Бадгис.

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