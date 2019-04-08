Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,07
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Военные Афганистана начали масштабное наступление на боевиков: погибли сто талибов

Сегодня, 12:28

Во время проведения операций погибли восемь военнослужащих национальной армии и четыре полицейских

Фото: AFP
Военные Афганистана начали масштабное наступление на боевиков: погибли сто талибов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5d8/332/5c45d833290a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5d8/332/5c45d833290a8.jpg Другие страны Во время проведения операций погибли восемь военнослужащих национальной армии и четыре полицейских

Афганские военные ликвидировали за минувшие двое суток по меньшей мере 99 боевиков движения "Талибан" в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Министерства обороны Афганистана.

"За последние 48 часов объединенные силы, спецподразделение, спецназ полиции и Национального директората безопасности, а также афганские военно-воздушные силы начали второй этап (наступательный) операций в Бадгисе", - говорится в сообщении.

"В результате в этой местности были ликвидированы 99 боевиков движения "Талибан" и 35 ранены, изъяты или уничтожены военные автомобили, большое количество оружия и боеприпасов. Операция по зачистке в районе Бала Мургаб (расположенном близ границы с Туркменией, – Ред.) продолжается", - сообщает ведомство.

Как указывает министерство, во время проведения операций погибли восемь военнослужащих афганской национальной армии и четыре полицейских, а также пострадали 10 солдат армии и 24 сотрудника полиции.

Ранее сообщалось, что, по меньшей мере 32 сотрудника сил безопасности Афганистана сдались радикальному движению "Талибан" в провинции Бадгис.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Афганистан, военные, талибы

Вы сейчас просматриваете новость " Военные Афганистана начали масштабное наступление на боевиков: погибли сто талибов". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Афганистане 32 сотрудника сил безопасности сдались талибам

6 апреля, 14:18

Инцидент произошел в районе Бала Мургаб, нападение талибов на который продолжается с вечера среды

Талибы атаковали полицейские КПП в Афганистане: погибли 16 человек, бой продолжается

29 марта, 09:04

Силам безопасности удалось отбиться от нападавших, которые пытались захватить районный административный комплекс

В Афганистане ИГИЛ и "Талибан" устроили кровавые разборки

25 марта, 04:29

По меньшей мере 9 боевиков "ИГ в Хорасане" были убиты, еще 14 получили ранения

В Афганистане прогремел взрыв: пострадал губернатор

23 марта, 08:42

Инцидент произошел в афганской провинции Гильменд в городе Лашкаргах

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

''Выуживают все с покупателей'': как обманывают кассиры

Алексею Панину внезапно стало стыдно за "Крым наш"

Лиса радуется приходу хозяина (видео)

Культовые роли в СССР не по своему возрасту. Фото

В Украине не станет еще двух банков

Мыться каждый день - вредно

Шестое массовое вымирание Земли начнется в 2100 году

Велосипедистка дня: модель из Германии с ником Chiara

Цветные идеи для кухни: 8 оригинальных примеров
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

Вчера, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

Вчера, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

Вчера, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

Вчера, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

''Я не выполнил свой долг'': ветеран АТО сделал мощное заявление