Талибы атаковали военную базу США в Афганистане
Талибы утверждают, что иностранным военным нанесен значительный урон
Американская военная база "Баграм", расположенная в 60 км к северу от столицы Афганистана Кабула, утром в четверг подверглась ракетному обстрелу, сообщили афганские СМИ.
Сообщений о жертвах пока нет.
Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".
Талибы утверждают, что иностранным военным нанесен значительный урон. Командование американских войск и Миссии НАТО в Афганистане пока не прокомментировало эти заявления.
Ранее сообщалось, что в Афганистане произошла атака на войска США – теракт случился 8 апреля у военного аэродрома Баграм.
По одной из версий рядом с колонной американских военных взорвался заминированный автомобиль, по другой – военнослужащие попали на заложенную у дороги мину. В результате случившегося три солдата и контрактник погибли, а еще трое получили осколочные ранения.
Ответственность за нападение уже взяла на себя радикальная исламистская группировка "Талибан".
Напомним, что на мирных переговорах с талибами в январе Соединенные Штаты обещали к концу апреля вывести половину своего военного контингента из Афганистана.
Мы также писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет.
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