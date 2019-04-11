Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Талибы атаковали военную базу США в Афганистане

Сегодня, 11:07

Талибы утверждают, что иностранным военным нанесен значительный урон

Фото: Flickr
Талибы атаковали военную базу США в Афганистане //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/575/9e5/5c65759e5d6e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/575/9e5/5c65759e5d6e4.jpg Другие страны Талибы утверждают, что иностранным военным нанесен значительный урон

Американская военная база "Баграм", расположенная в 60 км к северу от столицы Афганистана Кабула, утром в четверг подверглась ракетному обстрелу, сообщили афганские СМИ.

Сообщений о жертвах пока нет.

Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Талибы утверждают, что иностранным военным нанесен значительный урон. Командование американских войск и Миссии НАТО в Афганистане пока не прокомментировало эти заявления.


Ранее сообщалось, что в Афганистане произошла атака на войска США – теракт случился 8 апреля у военного аэродрома Баграм.

По одной из версий рядом с колонной американских военных взорвался заминированный автомобиль, по другой – военнослужащие попали на заложенную у дороги мину. В результате случившегося три солдата и контрактник погибли, а еще трое получили осколочные ранения.

Ответственность за нападение уже взяла на себя радикальная исламистская группировка "Талибан".

Напомним, что на мирных переговорах с талибами в январе Соединенные Штаты обещали к концу апреля вывести половину своего военного контингента из Афганистана.

Мы также писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Афганистан, США, талибы

Вы сейчас просматриваете новость " Талибы атаковали военную базу США в Афганистане". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Талибы атаковали военных США в Афганистане: есть погибшие и раненые

9 апреля, 17:18

Либо рядом с колонной военных взорвался автомобиль, либо они наступили на мину

Военные Афганистана начали масштабное наступление на боевиков: погибли сто талибов

8 апреля, 12:28

Во время проведения операций погибли восемь военнослужащих национальной армии и четыре полицейских

В Афганистане 32 сотрудника сил безопасности сдались талибам

6 апреля, 14:18

Инцидент произошел в районе Бала Мургаб, нападение талибов на который продолжается с вечера среды

Талибы атаковали полицейские КПП в Афганистане: погибли 16 человек, бой продолжается

29 марта, 09:04

Силам безопасности удалось отбиться от нападавших, которые пытались захватить районный административный комплекс

Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию

Ученые: желание вздремнуть днем может быть симптомом болезни

Я не боюсь Зеленского, я боюсь его избирателей - Корчинский

Алексею Панину внезапно стало стыдно за "Крым наш"

США могут завести свой флот в Мариуполь: неожиданный сценарий

Советы бегуньям с большой грудью

Гарвардский астроном настаивает, что Омаумама — космокорабль

Сколько выплат получили пенсионеры-субсидианты через “Укрпочту"

Очаровательная итальянка: эффектные фото

Жесткий лимит расчета наличными: Чем это грозит украинцам
Загрузка...

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Сегодня, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Сегодня, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

9 апреля, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

9 апреля, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

"Нафтогаз" снизит цену на газ для украинцев с 1 апреля

В Украине готовят "Кровную месть"

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика