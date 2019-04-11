Талибы атаковали военную базу США в Афганистане

Талибы утверждают, что иностранным военным нанесен значительный урон

Фото: Flickr

Талибы атаковали военную базу США в Афганистане //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/575/9e5/5c65759e5d6e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/575/9e5/5c65759e5d6e4.jpg 2019-04-11T11:07:59+03:00 Другие страны Талибы утверждают, что иностранным военным нанесен значительный урон

Американская военная база "Баграм", расположенная в 60 км к северу от столицы Афганистана Кабула, утром в четверг подверглась ракетному обстрелу, сообщили афганские СМИ.

Сообщений о жертвах пока нет.

Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Талибы утверждают, что иностранным военным нанесен значительный урон. Командование американских войск и Миссии НАТО в Афганистане пока не прокомментировало эти заявления.

Ранее сообщалось, что в Афганистане произошла атака на войска США – теракт случился 8 апреля у военного аэродрома Баграм.

По одной из версий рядом с колонной американских военных взорвался заминированный автомобиль, по другой – военнослужащие попали на заложенную у дороги мину. В результате случившегося три солдата и контрактник погибли, а еще трое получили осколочные ранения.

Ответственность за нападение уже взяла на себя радикальная исламистская группировка "Талибан".

Напомним, что на мирных переговорах с талибами в январе Соединенные Штаты обещали к концу апреля вывести половину своего военного контингента из Афганистана.

Мы также писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет.

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