Талибы захватили 12 населенных пунктов в Афганистане

В ходе атаки десятки афганских полицейских были убиты и ранены

Боевики радикального движения "Талибан" спустя три недели после нападения на пограничные посты в Афганистане захватили часть уезда в провинции Фарьяб. Как сообщил 8 мая телеканал "Ариана", в результате нападения террористов десятки полицейских погибли и получили ранения, передает ТАСС.

По данным телеканала, боевики установили контроль над 12 населенными пунктами в уезде Бильчираг. Кроме того, талибам удалось завладеть несколькими боевыми машинами, складами с оружием и боеприпасами правительственных сил. В результате боестолкновений погибли и получили ранения более 40 стражей правопорядка.

Министерство национальной обороны Афганистана объявило о начале военной операции в провинции Фарьяб. Отмечается, что к настоящему времени ликвидированы не менее 20 боевиков.

Согласно докладу, обнародованному 1 мая генеральным инспектором правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джоном Сопко, по состоянию на 31 января 2018 года 59 из 407 районов в Афганистане находились под полным контролем или влиянием талибов. Правительство контролирует 229 районов. В остальных 119 районах ситуация остается неопределенной.

Как сообщалось, в результате подрыва, совершенного террористом-смертником в толпе празднующих Навруз близ государственного университета и больницы Али-Абад в Кабуле, погибли не менее 26 человек.

Перед этим, еще один взрыв, в результате которого погибло семь человек, произошел в Кабуле во время проведения мероприятия, приуроченного к годовщине смерти Абдула Али Мазари – бывшего лидера афганских шиитов. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда его остановили для проверки местные сотрудники полиции.

Кроме того, вследствие взрыва в столице Афганистана Кабуле, который произошел 2 марта, один человек погиб и 14 получили ранения разной степени тяжести.