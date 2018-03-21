В Афганистане во время праздника произошел теракт: погибли 26 человек

В результате подрыва, совершенного террористом-смертником в толпе празднующих Навруз близ государственного университета и больницы Али-Абад в Кабуле, погибли не менее 26 человек. Еще 18 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил представитель МВД Афганистана.

Однако начальник третьего полицейского участка Кабула Абдулхамид Чакари сообщил, что для теракта был использован заминированный автомобиль.

Место взрыва заблокировано сотрудниками силовых структур. Кареты "скорой помощи" вывозят с места теракта пострадавших. Ни одна из действующих в стране террористических организаций пока не взяла ответственность за нападение.

Стоит отметить, что Навруз – у иранских и тюркских народов наступление Нового года по солнечному календарю. По мнению радикальных мусульман, этот праздник противоречит нормам ислама.

Ранее мы передавали, что талибы напали на четыре поста полиции и армии в провинции Тахар на севере Афганистана вечером 8 марта, 17 силовиков погибло.

Также сообщалось, в Кабуле произошел взрыв. Погибло как минимум семь человек, среди них – сотрудник полиции.

Напомним, 23 февраля талибы атаковали военную базу в провинции Фарах. В результате нападения погибли 18 солдат.