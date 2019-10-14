Тайфун в Японии унес жизни 58 человек, еще 210 человек пострадали

В результате тайфуна без света остались около 39 тысяч домов

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

В результате разрушительного тайфуна "Хагибис", который прошел через центральные и восточные районы Японии, погибли по меньшей мере 58 человек. Еще около 210 человек пострадали, 14 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил телеканал NHK.

Наибольшее число погибших и пострадавших зафиксировано в северо-восточных районах, где произошли разливы рек, и ряд жилых домов оказались подтопленными.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что также 30 тысяч японцев не могут вернуться в свои дома и находятся в эвакуационных центрах после удара стихии.

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В районах, через которые прошел тайфун, продолжают восстанавливать инфраструктуру. К работам привлечены спасатели и подразделения Сил самообороны. В настоящее время без света остаются порядка 39 тысяч домов в окрестностях Токио. Еще около 100 тысяч домов и квартир по всей Японии лишены водоснабжения из-за прорывов коммуникаций.

Разливы рек и водоемов зафиксированы более чем в 50 местах. Около восьми тысяч домов сейчас подтоплены.

Напомним, тайфун "Хагибис" обрушился на самые густонаселенные районы Японии в субботу. Метеослужбы накануне этого предупредили о вероятности тяжелых последствий урагана, а также ввели высшую степень опасности для агломерации Токио. Власти обратились с призывом к 7,3 млн человек покинуть свои дома. На днях этот же супертайфун двигался и на Южную Корею. Временами скорость ветра достигала 133 км/ч.

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