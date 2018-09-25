Тегеран игнорирует Совбез ООН, где будет председательствовать Трамп – СМИ

Сегодня, 08:25

Согласно процедуре, страна, которую затрагивает тема заседания СБ, может принять в нем участие, направив соответствующее обращение

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Участие Ирана в заседании Совета Безопасности ООН под председательством президента США Дональда Трампа 26 сентября пока не планируется, так как он не подал соответствующую заявку. Об этом сообщил дипломатический источник в ООН.

"Иран к настоящему моменту не подал заявку на участие в заседании Совета Безопасности 26 сентября", - сказал он.

Дипломат пояснил, что заявок на участие от других стран также не поступало.

Согласно процедуре, страна, которую затрагивает тема заседания СБ, может принять в нем участие, направив соответствующее обращение председателю. В сентябре в Совете Безопасности председательствуют США.

5 сентября постпред США при ООН Никки Хейли объявила о намерении Трампа выступить в качестве председателя Совбеза в ходе недели высокого уровня. Изначально в качестве темы заседания был заявлен Иран, затем повестка была расширена до противодействия распространению ядерного и химического оружия.

Отметим, участники иранской ядерной сделки намерены создать специальный механизм для расчетов с Тегераном в условиях восстановления санкций США.
Иран, США, Совбез ООН, Трамп
Источник:

ТАСС

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