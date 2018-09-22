Теракт в Иране: Тегеран раскрыл новые подробности

Израильские власти считают, что к случившемуся причастны США и Моссад

Террористы, совершившие в субботу атаку во время военного парада в иранском городе Ахваз (административный центр провинции Хузестан), связаны с США и с израильской службой внешней разведки "Моссад". Такую позицию изложил в субботу агентству ИРНА официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи.

"Эти террористы были подготовлены и организованы двумя странами Персидского залива", – цитирует агентство Рейтер высказывание Шекарчи.

"Они не являются членами террористической группировки "Исламское государство" или других группировок, борющихся с исламской системой Ирана, но они связаны с США и (службой внешней разведки Израиля) "Моссад", - отметил представитель ВС.

В результате теракта в Ахвазе, по последним данным, погибли по меньшей мере 24 человека погибли, пострадали еще 53. Огонь по людям открыли четыре человека в военной форме, находившиеся за трибуной. Стрельба продолжалась десять минут. Двое участников атаки были ликвидированы, еще двоих удалось задержать.

По словам представителя Корпуса "стражей исламской революции" (элитное подразделение вооруженных сил Ирана), целью террористов были как военнослужащие, так и мирные жители, которые были приглашены на мероприятие.

После атаки неизвестных террористов на зрителей и участников военного парада в городе Ахваз на юге Ирана погибли по меньшей мере 24 человека, еще 53 пострадали.

Также сообщалось, что появились детали о погибших от расстрела в Иране.

Жертвами теракта стали иранские военнослужащие из Корпуса "стражей исламской революции" (элитное подразделение вооруженных сил) и один журналист.

Напомним, террористы расстреляли военный парад в Иране. Боевики были одеты в военную форму без распознавательных знаков отличия и вели огонь из засады в парке. При нападении пострадали не менее 20 человек, в том числе женщина и ребенок.