Теракт в столице Сомали: погибли более 90 человек

Иллюстрация. Фото: REUTERS/Feisal Omar

В Сомали подрыв заминированного автомобиля в контрольно-пропускном пункте в Могадишо привел к гибели более 90 человек, в том числе четырех иностранцев.

Как сообщил член парламента Абдиризак Мухаммед в своем Twitter, ему поступила информация о "более 90 погибших, включая 17 сомалийских полицейских, 73 мирных жителей и четырех иностранцев".

Также сообщается, что взрыв заминированного автомобиля произошел на загруженном пункте пропуска в столице Сомали утром 28 декабря. По данным полиции, целью атаки стала налоговая служба.

Момент взрыва пришелся на час пик. Пока что ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, недавно в городе Газни, который находится на востоке Афганистана, произошел мощный взрыв, в результате которого по меньшей мере 12 человек погибли, еще 43 были ранены.

Кроме того, в Кении недалеко от границы с Сомали полицейский автомобиль подорвался на самодельном взрывном устройстве. Погибли как минимум 12 полицейских из 13, находившихся в машине.

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