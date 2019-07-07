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Мощный взрыв в Афганистане: более 10 погибших, большинство раненых – дети

7 июля, 09:28

В результате взрыва пострадали более 40 человек, большинство из которых – школьники

Фото: Pajhwok Afghan News / Twitter
Фото: Pajhwok Afghan News / Twitter.

В городе Газни, который находится на востоке Афганистана, произошел мощный взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 12 человек погибли, еще 43 были ранены. Об этом 7 июля написало местное агентство Pajhwok в Twitter.

"Восемь полицейских и четыре мирных жителя были убиты и 43 мирных жителя ранены в городе Газни", – говорится в сообщении.

Агентство отметило, что большинство пострадавших – школьники.

В сообщении также сказано, что взорвался автомобиль возле здания подразделения Национального директората безопасности Афганистана.

Экстремистское движение "Талибан" взяло на себя ответственность за сегодняшнее нападение на отделение безопасности.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.


По меньшей мере четыре мирных жителя погибли, трое были ранены вследствие взрыва, прогремевшего 31 мая в Кабуле, столице Афганистана. По данным МВД страны, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Ранения также получили четверо американских военнослужащих.

5 июля по меньшей мере 21 человек пострадал в результате взрыва в одной из мечетей Газни.

Мы также писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в течение трех-пяти лет. Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, которое составляет 14 тысяч военнослужащих.

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Тег Афганистан, взрыв

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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