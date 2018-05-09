Террористы-смертники устроили серию взрывов в Кабуле, есть пострадавшие

Смертники атаковали полицейские участки в центре и на западе афганской столицы

По меньшей мере три террориста-смертника устроили атаки и серии взрывов, напав на полицейские участки в Кабуле. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на данные МВД Афганистана.

Первый взрыв произошел возле полицейского участка в западной части Кабула. После этого в районе нападения слышны выстрелы, из-за чего силы безопасности начали в районе операцию по зачистке.

Второе нападение произошло на входе в отделение полиции в центре афганской столицы. Сообщается о по меньшей мере двух взрывах.

По предварительным данным, ранения в результате нападений получили шесть человек. Однако в МВД Афганистана предупреждают, что количество пострадавших может возрасти.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападения.

Напомним, всего два дня назад, 7 мая, в Кабуле прогремел сильный взрыв. Теракт был нацелен на местный центр пожертвования крови.

Ранее в результате подрыва, совершенного террористом-смертником в толпе празднующих Навруз близ государственного университета и больницы Али-Абад в Кабуле, погибли не менее 26 человек.

Перед этим, еще один взрыв, от которого погибло семь человек, произошел в Кабуле во время проведения мероприятия, приуроченного к годовщине смерти Абдула Али Мазари – бывшего лидера афганских шиитов. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда его остановили для проверки местные сотрудники полиции.