В Кабуле прогремел сильный взрыв

Вчера, 11:12

Теракт был нацелен на местный центр пожертвования крови

Взрывы в Афганистане. Фото: AFP
Взрывы в Афганистане. Фото: AFP

В понедельник в столице Афганистана прогремел взрыв, об этом сообщил местный канал Tolo news на своей странице в социальной сети. По их информации, инцидент произошел в районе Шах-э-Нав.

"Кабул. Взрыв был терактом-самоубийством, который был нацелен на кампанию пожертвования крови в Шахр-э-Ноу, но нападавший был остановлен полицией, заявляет МВД. О жертвах пока ничего не сообщается." – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, в результате подрыва, совершенного террористом-смертником в толпе празднующих Навруз близ государственного университета и больницы Али-Абад в Кабуле, погибли не менее 26 человек. Перед этим, еще один взрыв, от которого погибло семь человек, произошел в Кабуле во время проведения мероприятия, приуроченного к годовщине смерти Абдула Али Мазари – бывшего лидера афганских шиитов. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда его остановили для проверки местные сотрудники полиции.

Вследствие взрыва, в столице Афганистана Кабуле, который произошел 2 марта, один человек погиб и 14 получили ранения разной степени тяжести.
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