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Оппозиционерка обратилась к Лукашенко: Вы ломаете судьбу всего народа

30 июля, 22:42

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Кандидат в президенты настаивает на проведении честных выборов

На многотысячном митинге в поддержку соперницы Лукашенко – Светланы Тихановской – кандидат в президенты Беларуси заявила, что обвинения о связи ее мужа Сергея с наемниками ЧВК Вагнера, якобы готовившими теракты в республике, лишены всяческих оснований.

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"Ситуация с боевиками очень страшная... Беда пришла откуда не ждали, хотя это было ожидаемо. Эту группировку привязали к Тихановскому", – цитирует Тихановскую Интерфакс.

По ее словам, "когда вчера мы все узнали, что в Минске была задержана группировка боевиков, мы начали думать – к кому этих боевиков привяжут".

"В обед я узнала, что Сергею (Тихановскому – Ред .) переквалифицировали статью (обвинения – Ред .) на статью 293 – подготовка и активное участие в массовых беспорядках и привязали этих боевиков к его делу", – сообщила Тихановская.

Обращаясь к властям, кандидат в президенты заявила: "Вы ломаете судьбу человека, судьбу всех политзаключенных. Судьбу семей этих политзаключенных, судьбу всего народа".

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Кандидат подчеркнула, что целью ее избирательной кампании является проведение честных президентских выборов. "Они (власти – Ред .) говорят о какой-то революции (как цели боевиков – Ред .)... Боже мой, какая революция? Мы хотим честных выборов", – заявила Тихановская.

Напомним, что в Следственном комитете Беларуси сообщили, что 33 наемника ЧВК Вагнера, задержанных под Минском, проходят по делу о массовых беспорядках (статьи 13 и 293 белорусского УК), которое возбуждено в отношении оппозиционера Николая Статкевича и блогера Сергея Тихановского.

Смотрите также видео с митинга в поддержку Светланы Тихановской:

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