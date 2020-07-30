В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко: фото и видео

В Минске продолжаются массовые протесты белорусской оппозиции , возмущенной 26-летним правлением президента Александра Лукашенко, решившего переизбраться на очередной срок.

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После того, как в четверг, 30 июля, утром Центризбирком Беларуси вызвал на встречу троих кандидатов на пост президента – Светлану Тихановскую, Анну Канопацкую и Андрея Дмитриева – в минском парке Дружбы народов на митинг собрались десятки тысяч человек.

По данным правозащитного центра "Весна", на митинг в поддержку альтернативного Лукашенко кандидата на пост президента Беларуси – Светланы Тихановской – пришли как минимум 34 тысячи человек.

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В сети было опубликовано видео митинга:

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Напомним, в Следственном комитете Беларуси заявили, что задержанные под Минском наемники из российской ЧВК Вагнера могут быть связаны с белорусскими оппозиционерами – Николаем Статкевичем и блогером Сергеем Тихановским, мужем кандидата в президенты Светланы Тихановской, якобы готовившими массовые беспорядки.

Также напомним, что что 29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг – Сергей Тихановский . Следственный комитет Белоруссии обвинил Тихановского и еще несколько человек в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК Беларуси). Тихановский был арестован.

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