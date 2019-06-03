Трамп призвал Россию и Иран прекратить бомбардировки в сирийской провинции Идлиб

Ситуация в районе сирийского Идлиба обострилась в начале мая

Фото: REUTERS/Joshua Roberts.

Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки в сирийской провинции Идлиб.

"Слышал, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят изо всех сил провинцию Идлиб в Сирии и в массовом порядке убивают многих мирных жителей. Мир наблюдает за этой бойней. Какова цель, что это даст вам? Остановитесь!", - написал Трамп.

Напомним, мы писали, что войска сирийского президента Башара Асада применили запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором во время обстрела в провинции Идлиб. В результате в провинции Идлиб погибли 17 мирных жителей, еще 35 человек получили ранения.

Представитель Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что официальные лица продолжают собирать информацию о предполагаемой атаке. По ее словам, такая атака может стать частью агрессивной кампании, нарушающей режим прекращения огня, который защищает миллионы мирных жителей в районе Идлиба.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп призвал Россию и Иран прекратить бомбардировки в сирийской провинции Идлиб". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"