"Сын за отца…": кому и как Лукашенко готовится передать власть

В Беларуси полным ходом идет операция "транзит власти". Состоявшиеся на прошлых выходных досрочные выборы в парламент страны, попытки президента Александра Лукашенко наладить отношения с Западом, запланированная на будущий год конституционная реформа и даже торги с Россией вокруг создания Союзного государства – элементы этой операции. Каковы шансы на ее конечный успех, какое будущее готовит для себя и для страны президент Беларуси, разбирался сайт "Сегодня".
С новым парламентом к новым горизонтам
Досрочные выборы в парламент Беларуси, завершившиеся в прошлое воскресенье, как и ожидалось, никаких сюрпризов не принесли. Да иначе и быть не могло: новый Совет Республики призван стать краеугольным камнем, основой операции по транзиту власти. А потому просто обязан быть абсолютно лояльным к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Собственно, для формирования именно такого парламента и затевались досрочные выборы (очередные, напомним, должны были состояться осенью следующего года).
Вторая главная цель выборов заключалась в сохранении устойчивости и стабильности политической и государственной системы. Дело в том, что в будущем году (как предполагается, 30 августа, впрочем, возможно, и раньше) состоятся выборы президента. Таким образом, выборы президента и парламента должны были пройти с разницей буквально несколько месяцев. Что несло в себе пусть даже гипотетические, но все же угрозы дестабилизации системы. А чем чревата дестабилизация в государстве при наличии под боком "большого брата", Лукашенко твердо себе уяснил на примере Крыма и Донбасса. Потому, дабы полностью исключить любые возможные "нежданчики", и поспешил провести досрочные выборы.
Причем выбирал досрочно белорусский народ сразу обе палаты парламента. 7 ноября состоялись выборы в Совет Республики Национального собрания (верхняя палата, в которую избираются по 8 представителей от регионов и от столицы, еще 8 назначает президент). По результатам Совет Республики обновился на 80%: из 56 избранных сенаторов в Совете прошлого созыва заседали лишь 11. Еще один депутат ранее представлял нижнюю палату – Палату представителей.
Практически аналогичная картина сложилась и по итогам выборов в Палату представителей, состоявшихся десятью днями позже – 17 ноября. Официально итоги выборов будут озвучены только в пятницу, 22 ноября. Но в целом уже можно говорить, что нижнюю палату также ждет кардинальное обновление. Поскольку на выборы пошли лишь 32 из 110 действующих депутатов, более 70% нового парламента будет состоять из новых же лиц.
Оппозицию к выборам даже на километр не подпустили: оппозиционные кандидаты были отсеяны еще на этапе регистрации. Что касается политической принадлежности парламентариев, то здесь "Бацька" остался верен себе, в обеих палатах сделав ставку на беспартийных. В новом парламенте они будут в просто таки подавляющем большинстве. Действительно, партийные "прокладки", несущие вероятность чьего-то влияния на депутатов, помимо его самого, Лукашенко ни к чему. Потому даже коммунисты в "самом социалистическом постсоветском государстве" пребывают в глубоком политическом маргинесе. Это дает возможность Лукашенко держать управление государством всецело в своих руках. И быть уверенным, что в нужную минуту парламент президента не подведет. А, как уже говорилось, именно на парламент будет возложена самая ответственная задача по транзиту власти.
Лукашенко выбирает политреформу
Какую именно схему транзита власти изберет для себя Александр Лукашенко, доподлинно неизвестно. Наверняка перед глазами белорусского президента стоят несколько удачных схем, опробованных в постсоветских республиках, и несколько неудачных (но которые могут быть вполне успешными в условиях Беларуси). К первым можно отнести передачу власти президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым сыну Ильхаму Алиеву, "бутерброд", опробованный тандемом Путин-Медведев в России, "отец нации", которую реализует сейчас бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Из неудачных можно вспомнить попытку остаться у власти по итогам конституционной реформы президента Грузии Михаила Саакашвили. Или аналогичную попытку, сорвавшуюся еще на первых этапах реализации, украинского президента Леонида Кучмы (которого подвело как раз отсутствие на 100% лояльного законодательного органа).
Причем для Лукашенко подходит любой из этих вариантов, даже азербайджанский. Старший сын президента Беларуси – Виктор Лукашенко – давно и серьезно интегрирован в систему государственной власти. Профессиональный дипломат, Виктор Лукашенко работал некоторое время в МИД, в 2005 году был назначен помощником президента по национальной безопасности, в 2007-м стал членом Совбеза Беларуси. То есть об управлении страной и о государственных интересах он знает не из разговоров на кухне. Средний сын – Дмитрий – также имеет отношение к управлению. Правда, его интересы лежат в области спорта: он является членом НОК республики и возглавляет государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб". Наконец, младший, Николай, – школьник. Но именно о нем чаще всего говорит пресса, в том числе западная, как о возможном преемнике Александра Лукашенко.
Впрочем, сам Александр Лукашенко возможность передачи власти по наследству опровергает напрочь. "Пишут: Лукашенко готовит транзит власти. Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти", -отметил Лукашенко не так давно на одном из совещаний.
Как бы там ни было, в любой из этих схем "послушный" парламент – ключевой элемент. Допустим, тот же Путин, передавая власть Медведеву, предварительно выстроил обе палаты парламента под себя. Будучи де-юре главой государства в президентской республике, де-факто Медведев руководил страной номинально, постоянно оставаясь под угрозой импичмента.
На данный момент, как заявил на днях депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк, в парламент уже поступило 17 вариантов Конституционной реформы. "Есть 17 разных вариантов Конституционного акта на сегодняшний день. Конституционный акт предусматривает – из того, что я могу сказать – перераспределение функций власти. Это больше власти парламенту, который будет контролировать премьер-министра", – цитируют Марзалюка белорусские СМИ.
Ранее об увеличении полномочий парламента говорила (на уровне предложений) и глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.
Но вот какая из схем в итоге будет реализована, достоверно сказать не представляется возможным. Как нет гарантий того, что Лукашенко все же пойдет на очередной срок на президентских выборах в будущем году. Глава Беларуси на днях подтвердил, что намерен баллотироваться. Но на самом деле это утверждение пока ничего не значит. Скорей всего, окончательное решение, идти ли снова в президенты, либо же осуществлять или контролировать управление государством с какого-нибудь иного кресла, будет принято по итогам политреформы.
Курс на многовекторность. Как минимум в экономике
Второй и третьей важными опорами успешного транзита власти, которые пытается сегодня возвести Лукашенко, являются внешняя политика и экономика страны. В последние годы, несмотря на усиленное подчеркивание белорусским президентом особых отношений с Москвой и лично Владимиром Путиным, невооруженным взглядом видно стремление Лукашенко сбалансировать влияние Кремля за счет Запада. По сути, речь идет о неком далеком подобии многовекторной политики в том виде, как ее практиковала Украина времен Леонида Кучмы. Но, конечно, с учетом "истории" Беларуси и самого Лукашенко. И с главным прицелом на экономику.
В этом плане показательным является визит Лукашенко 11−12 ноября в Австрию. Президент Беларуси приехал в государство Евросоюза впервые за многие годы (да и в целом официальные и неофициальные визиты Лукашенко в ЕС за десятилетия правления можно пересчитать на пальцах одной руки). Главное же, что накануне глава Беларуси недвусмысленно дал понять: он намерен искать полезное для страны сотрудничество в самых разных географических направлениях.
"Если президент приехал в Китай, Индию, на Ближний Восток, в Россию, сейчас в Австрию, потом в Латвию, мы договаривались, это значит – президент должен дорогу проложить туда. Вот моя задача", – отметил президент Беларуси.
Очевидно, что интересы Беларуси в открытии новых "дорог" сегодня лежат больше в экономической плоскости. Лукашенко пусть и несколько поздно, но все же адекватно оценил угрозы, которые несет в себе зависимость белорусской экономики от России. И чем могут угрожать искусственно инспирированные северным соседом проблемы в чувствительный период транзита власти. (Тем более эти проблемы Россия уже начала создавать: ежегодные потери Беларуси из-за российского налогового маневра оцениваются в 400 млн долл., что для страны – весьма ощутимая сумма).
А потому Лукашенко принялся диверсифицировать риски. Так, в Беларусь семимильными шагами заходит Китай, который уже реализует многомиллионные инвестиционные проекты в стране. В конце октября были достигнуты принципиальные договоренности о поставках нефти с Казахстаном. И пусть пока объемы этих поставок несопоставимы с объемами, поступающими в страну из России, четко видно желание Беларуси, как минимум, "разбавить" монополию Москвы в этом чувствительном для Минска вопросе.
Другое дело, что экономические рычаги, которые Москва при желании может задействовать в Беларуси, все еще остаются весьма и весьма серьезными. Нивелировать угрозы, связанные с ухудшением экономической ситуации в стране, как раз и призвана выстроенная Лукашенко политическая и государственная система. А прошедшие досрочные выборы в парламент ее только упрочили.
Напомним, ранее новости "Сегодня" записали эксклюзивное интервью с Лукашенко.
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