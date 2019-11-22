"Сын за отца…": кому и как Лукашенко готовится передать власть

/ Фото: president.gov.by

В Беларуси полным ходом идет операция "транзит власти". Состоявшиеся на прошлых выходных досрочные выборы в парламент страны, попытки президента Александра Лукашенко наладить отношения с Западом, запланированная на будущий год конституционная реформа и даже торги с Россией вокруг создания Союзного государства – элементы этой операции. Каковы шансы на ее конечный успех, какое будущее готовит для себя и для страны президент Беларуси, разбирался сайт "Сегодня".

С новым парламентом к новым горизонтам

Досрочные выборы в парламент Беларуси, завершившиеся в прошлое воскресенье, как и ожидалось, никаких сюрпризов не принесли. Да иначе и быть не могло: новый Совет Республики призван стать краеугольным камнем, основой операции по транзиту власти. А потому просто обязан быть абсолютно лояльным к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Собственно, для формирования именно такого парламента и затевались досрочные выборы (очередные, напомним, должны были состояться осенью следующего года).

Парламентские выборы в Беларуси / Фото: Reuters

Вторая главная цель выборов заключалась в сохранении устойчивости и стабильности политической и государственной системы. Дело в том, что в будущем году (как предполагается, 30 августа, впрочем, возможно, и раньше) состоятся выборы президента. Таким образом, выборы президента и парламента должны были пройти с разницей буквально несколько месяцев. Что несло в себе пусть даже гипотетические, но все же угрозы дестабилизации системы. А чем чревата дестабилизация в государстве при наличии под боком "большого брата", Лукашенко твердо себе уяснил на примере Крыма и Донбасса. Потому, дабы полностью исключить любые возможные "нежданчики", и поспешил провести досрочные выборы.

Причем выбирал досрочно белорусский народ сразу обе палаты парламента. 7 ноября состоялись выборы в Совет Республики Национального собрания (верхняя палата, в которую избираются по 8 представителей от регионов и от столицы, еще 8 назначает президент). По результатам Совет Республики обновился на 80%: из 56 избранных сенаторов в Совете прошлого созыва заседали лишь 11. Еще один депутат ранее представлял нижнюю палату – Палату представителей.

Парламентские выборы в Беларуси / Фото: Reuters

Практически аналогичная картина сложилась и по итогам выборов в Палату представителей, состоявшихся десятью днями позже – 17 ноября. Официально итоги выборов будут озвучены только в пятницу, 22 ноября. Но в целом уже можно говорить, что нижнюю палату также ждет кардинальное обновление. Поскольку на выборы пошли лишь 32 из 110 действующих депутатов, более 70% нового парламента будет состоять из новых же лиц.

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Оппозицию к выборам даже на километр не подпустили: оппозиционные кандидаты были отсеяны еще на этапе регистрации. Что касается политической принадлежности парламентариев, то здесь "Бацька" остался верен себе, в обеих палатах сделав ставку на беспартийных. В новом парламенте они будут в просто таки подавляющем большинстве. Действительно, партийные "прокладки", несущие вероятность чьего-то влияния на депутатов, помимо его самого, Лукашенко ни к чему. Потому даже коммунисты в "самом социалистическом постсоветском государстве" пребывают в глубоком политическом маргинесе. Это дает возможность Лукашенко держать управление государством всецело в своих руках. И быть уверенным, что в нужную минуту парламент президента не подведет. А, как уже говорилось, именно на парламент будет возложена самая ответственная задача по транзиту власти.

Парламентские выборы в Беларуси / Фото: Reuters

Лукашенко выбирает политреформу

Какую именно схему транзита власти изберет для себя Александр Лукашенко, доподлинно неизвестно. Наверняка перед глазами белорусского президента стоят несколько удачных схем, опробованных в постсоветских республиках, и несколько неудачных (но которые могут быть вполне успешными в условиях Беларуси). К первым можно отнести передачу власти президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым сыну Ильхаму Алиеву, "бутерброд", опробованный тандемом Путин-Медведев в России, "отец нации", которую реализует сейчас бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Из неудачных можно вспомнить попытку остаться у власти по итогам конституционной реформы президента Грузии Михаила Саакашвили. Или аналогичную попытку, сорвавшуюся еще на первых этапах реализации, украинского президента Леонида Кучмы (которого подвело как раз отсутствие на 100% лояльного законодательного органа).

Причем для Лукашенко подходит любой из этих вариантов, даже азербайджанский. Старший сын президента Беларуси – Виктор Лукашенко – давно и серьезно интегрирован в систему государственной власти. Профессиональный дипломат, Виктор Лукашенко работал некоторое время в МИД, в 2005 году был назначен помощником президента по национальной безопасности, в 2007-м стал членом Совбеза Беларуси. То есть об управлении страной и о государственных интересах он знает не из разговоров на кухне. Средний сын – Дмитрий – также имеет отношение к управлению. Правда, его интересы лежат в области спорта: он является членом НОК республики и возглавляет государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб". Наконец, младший, Николай, – школьник. Но именно о нем чаще всего говорит пресса, в том числе западная, как о возможном преемнике Александра Лукашенко.

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Впрочем, сам Александр Лукашенко возможность передачи власти по наследству опровергает напрочь. "Пишут: Лукашенко готовит транзит власти. Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти", -отметил Лукашенко не так давно на одном из совещаний.

Как бы там ни было, в любой из этих схем "послушный" парламент – ключевой элемент. Допустим, тот же Путин, передавая власть Медведеву, предварительно выстроил обе палаты парламента под себя. Будучи де-юре главой государства в президентской республике, де-факто Медведев руководил страной номинально, постоянно оставаясь под угрозой импичмента.

На данный момент, как заявил на днях депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк, в парламент уже поступило 17 вариантов Конституционной реформы. "Есть 17 разных вариантов Конституционного акта на сегодняшний день. Конституционный акт предусматривает – из того, что я могу сказать – перераспределение функций власти. Это больше власти парламенту, который будет контролировать премьер-министра", – цитируют Марзалюка белорусские СМИ.

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Ранее об увеличении полномочий парламента говорила (на уровне предложений) и глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

Но вот какая из схем в итоге будет реализована, достоверно сказать не представляется возможным. Как нет гарантий того, что Лукашенко все же пойдет на очередной срок на президентских выборах в будущем году. Глава Беларуси на днях подтвердил, что намерен баллотироваться. Но на самом деле это утверждение пока ничего не значит. Скорей всего, окончательное решение, идти ли снова в президенты, либо же осуществлять или контролировать управление государством с какого-нибудь иного кресла, будет принято по итогам политреформы.

Курс на многовекторность. Как минимум в экономике

Второй и третьей важными опорами успешного транзита власти, которые пытается сегодня возвести Лукашенко, являются внешняя политика и экономика страны. В последние годы, несмотря на усиленное подчеркивание белорусским президентом особых отношений с Москвой и лично Владимиром Путиным, невооруженным взглядом видно стремление Лукашенко сбалансировать влияние Кремля за счет Запада. По сути, речь идет о неком далеком подобии многовекторной политики в том виде, как ее практиковала Украина времен Леонида Кучмы. Но, конечно, с учетом "истории" Беларуси и самого Лукашенко. И с главным прицелом на экономику.

В этом плане показательным является визит Лукашенко 11−12 ноября в Австрию. Президент Беларуси приехал в государство Евросоюза впервые за многие годы (да и в целом официальные и неофициальные визиты Лукашенко в ЕС за десятилетия правления можно пересчитать на пальцах одной руки). Главное же, что накануне глава Беларуси недвусмысленно дал понять: он намерен искать полезное для страны сотрудничество в самых разных географических направлениях.

"Если президент приехал в Китай, Индию, на Ближний Восток, в Россию, сейчас в Австрию, потом в Латвию, мы договаривались, это значит – президент должен дорогу проложить туда. Вот моя задача", – отметил президент Беларуси.

Очевидно, что интересы Беларуси в открытии новых "дорог" сегодня лежат больше в экономической плоскости. Лукашенко пусть и несколько поздно, но все же адекватно оценил угрозы, которые несет в себе зависимость белорусской экономики от России. И чем могут угрожать искусственно инспирированные северным соседом проблемы в чувствительный период транзита власти. (Тем более эти проблемы Россия уже начала создавать: ежегодные потери Беларуси из-за российского налогового маневра оцениваются в 400 млн долл., что для страны – весьма ощутимая сумма).

А потому Лукашенко принялся диверсифицировать риски. Так, в Беларусь семимильными шагами заходит Китай, который уже реализует многомиллионные инвестиционные проекты в стране. В конце октября были достигнуты принципиальные договоренности о поставках нефти с Казахстаном. И пусть пока объемы этих поставок несопоставимы с объемами, поступающими в страну из России, четко видно желание Беларуси, как минимум, "разбавить" монополию Москвы в этом чувствительном для Минска вопросе.

Другое дело, что экономические рычаги, которые Москва при желании может задействовать в Беларуси, все еще остаются весьма и весьма серьезными. Нивелировать угрозы, связанные с ухудшением экономической ситуации в стране, как раз и призвана выстроенная Лукашенко политическая и государственная система. А прошедшие досрочные выборы в парламент ее только упрочили.

Напомним, ранее новости "Сегодня" записали эксклюзивное интервью с Лукашенко.

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